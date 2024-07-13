Андорра - карликовое государство в Пиренеях, вызывающее большой интерес у иностранных путешественников. Владимир Нийнимяки проехал через эту крошечную страну, продолжая свой путь в Марокко, и нашел, что в Андорре трудно поймать ощущение аутентичности - все заточено на туристов. По его словам, эта страна похожа на абсолютно новую и шикарную квартиру, где никто никогда не жил подолгу, потому что она сдается через Airbnb.
ВЫЗОВ ⟩ Когда страна напоминает сдающуюся в аренду квартиру. Часть пятая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
К двенадцатому дню путешествия становится довольно сложно вспомнить, какой сегодня день недели, какое число и в целом - где ты.
Но мы на пути в Андорру, карликовое государство, находящееся высоко в Пиренеях между Францией и Испанией. Государство, не входящее в Европейский союз, но при этом использующее евро (по словам Википедии - без получения согласия от Европейского центрального банка).
Страна, где практически нет налогов, и где средняя зарплата составляет около 4000 евро в месяц; это выглядит как шикарный план на счастливую жизнь.
Как только я прошел паспортный контроль (пограничник внимательно изучил мою «Шкоду», спросил, что я тут делаю и как долго я буду в стране), я попадаю в мир заброшенных автомобилей - при въезде меня встречают десятки разбитых, брошенных автомобилей разных годов выпуска, от довольно свежих, которым 4-6 лет, до достаточно старых, возрастом 15-20 лет. Почему с ними ничего не делают и почему этих автомобилей на границе так много, для меня загадка.
Дефицит аутентичности
Города - каждый как с открытки. Идеальные. Аккуратно построенные, до сих пор обросшие строительными кранами - такое ощущение, будто бы Андорра растет прямо на глазах. Но у меня не получилось поймать там ощущение аутентичности. Словно вся эта история существует с одной целью - зарабатывать деньги на туристах. Наверное, лучшее сравнение будет, если представить абсолютно новую и шикарную квартиру, где никто никогда не жил долго, потому как она сдается через Airbnb. Вот и с Андоррой так же.
Красиво, аккуратно, но не мое. Не сравнить с потрясающими маленькими деревнями во Франции, где люди живут поколениями, где легкая потертость мест дает дополнительный шарм и то самое ощущение аутентичности.
Во второй половине дня я в Испании. Сколько раз вы бывали там? Наверняка больше, чем я, так как это еще одна новая страна в моем списке. И первым делом я ищу зарядку - в этот раз хочу попробовать Tesla Supercharger, который совсем недавно получил возможность заряжать абсолютно все автомобили, а не только Tesla.
И что я могу сказать - хвала Илону Маску, работает это решение без проблем. В момент зарядки посмотрел на карту и невольно удивился - моя машина проехала более 4000 километров в этом путешествии.
Я полюбил эту машину. Несмотря на то, что это не самая «заряженная» комплектация, у меня есть абсолютно все, что мне нужно. Единственное, по чему я искренне скучаю - по хорошей музыке, тут она играет просто «удовлетворительно». По моему опыту с Superb, музыка может быть вполне достойной. Но не в моем случае.
На данный момент, мой средний расход электричества - 18,8 кВтч/100 км и если мне не придется больше страдать с зарядными станциями (а к вечеру я узнаю, что и Skoda Powerpass заработал), то мои 100 км пути будут в районе 9-10 евро, что абсолютно замечательно. При емкости батареи в 77 кВтч, я могу проехать на полном заряде около 400 км, и до сих пор не было момента, когда я бы хотел больший запас хода.
Во время экспедиции с велосипедистами мой дневной пробег не превышает 200 км, но при самостоятельном путешествии я смог покрывать в день и 1000 км, просто совмещая зарядку с отдыхом.
Преодоленные критические ошибки
Проехав так далеко, я не скажу, что это то путешествие, в которое я больше не соглашусь ехать. Возможно, стоило сделать исследование более подробным перед путешествием, но я сделал его в пути и могу сказать одно - скачайте приложения Skoda, Tesla, Electromaps и этого будет достаточно, чтобы без головной боли проехать это расстояние.
Я думаю, что эти критические ошибки, что были, теперь убрали и мне предстоят весьма легкие 1000 км по Испании. А вот что будет в Марокко - пока не уверен. Моя надежда на Tesla, там есть сеть Supercharger, но и зарядку от обычной 220V сети я не отбрасываю.
А я дописываю эту заметку, сидя на вершине Mirador de Serra Seca, с потрясающим панорамным видом и полной тишиной, которую тревожит лишь пение птиц, жужжание пчел и звуки падающих со скал камней. Испания открывается для меня, и эта страна определенно попала в самое сердечко.