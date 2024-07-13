ВЫЗОВ Когда страна напоминает сдающуюся в аренду квартиру. Часть пятая

Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.

К двенадцатому дню путешествия становится довольно сложно вспомнить, какой сегодня день недели, какое число и в целом - где ты.

Но мы на пути в Андорру, карликовое государство, находящееся высоко в Пиренеях между Францией и Испанией. Государство, не входящее в Европейский союз, но при этом использующее евро (по словам Википедии - без получения согласия от Европейского центрального банка).

Страна, где практически нет налогов, и где средняя зарплата составляет около 4000 евро в месяц; это выглядит как шикарный план на счастливую жизнь.

Значительная часть путешествия проходит в горной местности. Фото: Владимир Нийнимяки

Как только я прошел паспортный контроль (пограничник внимательно изучил мою «Шкоду», спросил, что я тут делаю и как долго я буду в стране), я попадаю в мир заброшенных автомобилей - при въезде меня встречают десятки разбитых, брошенных автомобилей разных годов выпуска, от довольно свежих, которым 4-6 лет, до достаточно старых, возрастом 15-20 лет. Почему с ними ничего не делают и почему этих автомобилей на границе так много, для меня загадка.

Дефицит аутентичности