Eesti Raudtee открыла обновленное здание вокзала в Тапа

Сортировочный парк и административное здание стали крупнейшим строительным проектом Eesti Raudtee после реконструкции станции Койдула. В новое здание переедут все службы и расположенные в Тапа конторы Eesti Raudtee, в том числе службы дорожного движения и дорог, электросетей, телекоммуникаций и систем безопасности.

В рамках работ по реконструкции станции Тапа также проложен путь к гаражу по адресу Кауба, 8 и создано локомотивное депо.

«На станции Тапа проведены масштабные строительные работы, играющие очень важную с точки зрения инфраструктуры Эстонской железной дороги роль - помимо сортировочного парка грузовых поездов, это центральная промежуточная станция для движения пассажирских поездов в Тарту и Нарву, - сказал председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн. - Как и весь проект реконструкции железнодорожного вокзала Тапа, новое здание отличается экологичностью, оборудовано солнечными батареями, геотермальным тепловым насосом и зарядной станцией для электромобилей. Одновременно будет построен сортировочный парк, мы повторно использовали материалы, которые ранее находились на железной дороге».

«Строительство было технически сложным, но благодаря слаженному сотрудничеству всех сторон и преданной своему делу команде мы смогли завершить строительные работы почти на месяц раньше установленного срока, что является сильным результатом в строительной сфере, - сказал руководитель Таллиннского отделения Savekate OÜ Мадис Ванатоа. - Проект инфраструктурного строительства общей площадью около 2500 квадратных метров особенный благодаря помещению центральной системы управления, которое также является сердцем здания и откуда будет управляться региональное железнодорожное сообщение».

Железнодорожная станция Тапа - один из крупнейших объектов проведенной Eesti Raudtee реконструкции за последний год и пример успеха применения экономики замкнутого цикла в строительстве, показывающего, как устойчивость и историческая ценность могут сочетаться с повторным использованием бывших в употреблении материалов.