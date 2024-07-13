Скончалась легендарная эстонская спортсменка

Перевод: Павел Соболев

Уроженка Таллинна Хярсинг (девичья фамилия Пютсепп) установила свой первый взрослый рекорд Эстонии в возрасте 14 лет. В 1952-1961 годах она обновляла индивидуальные рекорды Эстонии в общей сложности 15 раз.

Рекорд Хярсинг в беге на 100 метров - 11,6 (с ручным хронометражем) был легендарным, результат 11,84 она показала с электронным хронометражем. Риина Сухоцкая (11,88 в 1989 году), Ану Кальюранд (11,88 в 1992 году), Вирге Наэрис (11,91 в 1994 году) и Милена Алвер (11,85 в 1995 году) были близки к побитию рекорда, но превзошла его в итоге только Рутти Луксепп, которая пробежала стометровку в 1997 году с результатом 11,58. С 2014 года рекорд принадлежит Ксении Балте - 11,35.

В 1952 и 1954 годах Херсинг выигрывала золото молодежных чемпионатов СССР. В 1956 году она вошла в число лучших спринтерш СССР, занял 6-е место на Спартакиаде с рекордом Эстонии (11,8).

Он также доходила до финального забега на чемпионатах СССР в 1959-1962 годах. В 1961 году она выиграл золото на дистанции 100 метров на Спартакиаде и заняла четвертое место на дистанциях 100 и 200 метров на чемпионате СССР, установив на стометровке рекорд Эстонии - 11,6. В том сезоне он делила 7-17 места в мировом рейтинге.

Хярсинг была активным членом Эстонской федерации легкой атлетики и с 1965 года была почетным членом спортивного общества «Калев».

Союз легкой атлетики, а также Postimees выражают глубочайшие соболезнования семье и близким Хярсинг.