В преддверии Олимпиады в Париже Пеэтер Олеск занял второе место на этапе Кубка Европы

В стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 м Олеск набрал 584 очка. Столько же набрал представитель Азербайджана Руслан Лунев.

Поскольку количество выбитых десяток у обоих спортсменов было равным (по 18), победитель определялся по следующему показателю: у кого лучший результат в последней серии. У Олеска было 96 очков, у Лунева - 97. Таким образом, Лунев выиграл этап, опередив Олеска. Француз Патрик Дювилль занял третье место с 581 очком.

Среди других эстонских стрелков Немо Табур занял 8-е место с 570, Фред Раукас - 12-е с 565, Эрки Силлакиви - 15-е с 564 и Эрик Аманн - 17-е с 562 очками.

В командном зачете сборная Эстонии в составе Аманна, Олеска и Раукаса заняла второе место с 1711 очками. Лучшей стала Франция ​​с результатом в 1726 очков.

На Олимпиаде в Париже Олеск будет соревноваться в олимпийской скоростной стрельбе. Этот вид программы стартует 4 августа.