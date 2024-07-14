На митинге Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Он покинул сцену с окровавленным лицом, стрелявший и один из зрителей убиты

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие».

Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп «чувствует себя хорошо». По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.

На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: «У меня есть мнение, но нет фактов».

На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности Фото: Reuters

Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. «Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США».

О случившемся также подробно проинформировали вице-президента Камалу Харрис.

Одним из первых иностранных лидеров отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. «Сара и я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он в сети Х (бывший Твиттер).

Уникальная ситуация перед выборами

В мае этого года Дональд Трамп, обращаясь к потенциальным спонсорам своей президентской кампании, уверял их, что Джо Байден «готов его устранить».