Перевод: Павел Соболев

«Пока рано говорить, обеспечивает ли это ему досрочную победу на выборах, как думают сегодня многие. Но ясно одно: внутренняя политика США становится еще более поляризованной и токсичной. Это, в свою очередь, делает практически невозможным найти общий знаменатель в ведущей стране западного мира, - пишет Михкельсон в социальных сетях. - Учитывая растущий глобальный разрыв между авторитарными и демократическими странами, это предсказывает нам очень неспокойный и трудный период в ближайшие месяцы».

Михкельсон прогнозирует, что, хотя президентские выборы пройдут только 5 ноября, стрельба в Пенсильвании фундаментально изменила всю кампанию и ожидания от конечного результата.

«Этот инцидент проливает совершенно новый свет на съезд Республиканской партии в Милуоки, который начнется на следующей неделе, где Трампа будут встречать как героя. Вероятно, именно там будет сформирована главная тема ближайших недель, которая заключается не только в достижении победы на выборах, но и внесении принципиальных изменений во внутреннюю политику США или даже в конституционный строй», - считает Михкельсон.

Хотя Трамп отрицает свою причастность к 900-страничному стратегическому документу «Проект 2025», не исключено, что Трамп, жаждущий вернуться в Белый дом, возьмет оттуда оперативные инструкции для своей команды, пишет Михкельсон.

«Драма, произошедшая на предвыборном мероприятии, безусловно, подтолкнет Трампа и его команду к более радикальным шагам. Не исключено, что в ближайшие недели в американских СМИ появятся намеки на опасность возможных беспорядков или даже столкновений типа гражданской войны. Все это работает в интересах тех, кто хочет, чтобы США отступили от своей роли лидера свободного мира. Это не очень хорошая новость для Европы, в том числе для Эстонии», - подчеркивает Михкельсон.

«В то время, когда Россия при поддержке Китая ведет войну за изменение мирового порядка, Западу необходимы единство и решимость. Недавний саммит НАТО показал, насколько все еще низка точка соприкосновения, которая необходима для того, чтобы привести к стратегическому поражению России, - констатирует Михкельсон. - Западные союзники готовы поддержать Украину, но пока нет твердой убежденности и воли помочь Украине победить».

По мнению Михкельсона, стрельба в Трампа еще больше запутает ситуацию: в ближайшее время мировая общественность сосредоточится на США, а американские СМИ, в свою очередь, будут освещать произошедшее еще несколько недель. Однако это отвлекает внимание от самого главного - отражения опасности, угрожающей западному миру.