В районе Сватово и Северодонецка активность атак российских войск в направлении города Купянска существенно возросла, однако изменений в расположении войск нет. В направлении Лимана атаки россиян также были очень активными и безрезультатными. Несколько атак было осуществлено и в направлении Северска.

Активность российских подразделений вчера возросла и в районе Бахмута, и украинские позиции, расположенные в городе Часов Яр и вокруг него, подверглись сильным атакам. Интенсивные, но безрезультатные атаки продолжались и в направлении города Торецк.

Атака на Покровск вчера также была самой интенсивной за последнее время, но существенного успеха силам агрессора она не принесла. К западу и юго-западу от Донецка количество атак российской армии было очень велико, но сообщений об их успехе нет.

На Южном фронте интенсивность атак российских частей постепенно возрастала, особенно на восточном участке фронта. Мощные обстрелы вчера были осуществлены в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей, появились сообщения о том, что российским подразделениям удалось захватить село Урожайное, однако эта информация еще нуждается в подтверждении. На восточном берегу Днепра есть сообщения о том, что российская армия попыталась захватить острова на Днепре в районе украинских позиций, но операция провалилась. Атаки на украинские позиции также не принесли успеха.

Правительство Швеции закрыло расследование взрыва газопровода «Северный поток». Премьер-министр Швеции кратко прокомментировал, что у них нет никаких доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинение во взрыве трубопровода (взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года). Напомним, СМИ упорно пытались распространить версию о том, что взрыв якобы организовали украинцы, арендовавшие для этой цели обычную небольшую яхту в одном из польских портов.

Подводя итог, можно сказать, что взрывы на газопроводе «Северный поток» демонстрируют убежденность российского руководства в том, что масштабный экспорт газа в Европу не возобновится в ближайшее время. Также не удалось навязать Швеции (и другим странам) совместное расследование с участием России, которая также попыталась бы повлиять на политические процессы в регионе.