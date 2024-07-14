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РАЙНЕР САКС Разговоры о готовности Польши сбивать российские ракеты не могут не нервировать Россию

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Польша рассматривает возможность использования своей ПВО в западной части Украины
  • Лукашенко хотел создать впечатление, что КНР готова к совместным с Беларусью военным действиям

Стрельба в бывшего президента США на мероприятии его предвыборной кампании - слишком свежая новость, чтобы делать весьма фундаментальные выводы о последствиях произошедшего, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Можно быть уверенным, что это событие привлечет внимание американских СМИ и граждан на ближайшие две недели и создаст благоприятную почву для распространения всевозможных теорий и версий, то есть массовой деятельности по оказанию влияния. Эта ситуация будет активно эксплуатироваться как внутри, так и за пределами США.

Глава МИДа Польши заявил в интервью прессе, что Польша анализирует предложение Украины, согласно которому Польша может уничтожать в украинском воздушном пространстве ракеты, которые движутся в направлении Польши. Ранее на территорию Польши близ границы дважды падали ракеты, которые ПВО не успела уничтожить.

Истребители ВВС Польши в настоящее время взлетают над западной частью Украины во время ракетной атаки. Министр иностранных дел Польши справедливо утверждает, что, если реагировать на ракеты только тогда, когда они уже вошли в воздушное пространство Польши, это в любом случае будет означать угрозу для безопасности польских граждан.

В целом такое заявление не означает, что Польша близка к решению об уничтожении российских ракет в воздушном пространстве Украины. Позиция союзников по НАТО будет решающей, а договориться о субординации и условиях работы такого механизма очень сложно. Но обсуждение вопроса в такой форме помогает сдерживать Россию. Если бы такая зона противоракетной обороны могла быть создана в западной части Украины в будущем, это стало бы первым шагом к созданию зоны безопасности, созданной союзниками по НАТО в Украине.

 

Красноречие Лукашенко

Лидер Беларуси в свойственной ему речевой манере заявил, что опасная ситуация на украинско-белорусской границе ликвидирована. По его словам, начавшаяся в последнее время эскалация ситуации разрешилась благодаря реакции Беларуси. Он приказал войскам, перемещенным вблизи границы, вернуться на свои базы и объявил, что Украина также отвела свои войска.

В то же время в Беларуси завершились совместные военные учения Беларуси и Китая. Почему-то лидер Беларуси посчитал необходимым организовать в СМИ кампанию о напряженной ситуации на границе с Украиной до и во время этих учений. Тем самым Беларусь создала впечатление, что целью совместных военных учений было отражение угрозы, исходящей со стороны Украины.

Официально было объявлено, что это совместные антитеррористические учения. Лукашенко, видимо, хотел, чтобы учения создали впечатление, что КНР готова к совместным военным действиям с Беларусью. Невозможно представить, чтобы Пекин действительно считал, что Украина на практике обострила ситуацию на границе с Беларусью.

Положение на поле боя

На фронтах активность атак российской армии вчера была очень высокой.

В направлении Харькова российские части безуспешно пытались атаковать населенные пункты Волчанск и Липцы. Командование украинских частей, сражающихся на Харьковском направлении, сообщило, что Россия планирует перегруппировать в этом районе силы, чтобы продолжить наступление в направлении Волчанска и Липцов.

Российская армия атаковала ракетой «Искандер» железнодорожную станцию ​​в поселке Буды под Харьковом. Два человека погибли и более двадцати человек получили ранения. По описанию атаки создается впечатление, что была предпринята попытка взорвать поезд.

В районе Сватово и Северодонецка активность атак российских войск в направлении города Купянска существенно возросла, однако изменений в расположении войск нет. В направлении Лимана атаки россиян также были очень активными и безрезультатными. Несколько атак было осуществлено и в направлении Северска.

Активность российских подразделений вчера возросла и в районе Бахмута, и украинские позиции, расположенные в городе Часов Яр и вокруг него, подверглись сильным атакам. Интенсивные, но безрезультатные атаки продолжались и в направлении города Торецк.

Атака на Покровск вчера также была самой интенсивной за последнее время, но существенного успеха силам агрессора она не принесла. К западу и юго-западу от Донецка количество атак российской армии было очень велико, но сообщений об их успехе нет.

На Южном фронте интенсивность атак российских частей постепенно возрастала, особенно на восточном участке фронта. Мощные обстрелы вчера были осуществлены в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей, появились сообщения о том, что российским подразделениям удалось захватить село Урожайное, однако эта информация еще нуждается в подтверждении. На восточном берегу Днепра есть сообщения о том, что российская армия попыталась захватить острова на Днепре в районе украинских позиций, но операция провалилась. Атаки на украинские позиции также не принесли успеха.

Правительство Швеции закрыло расследование взрыва газопровода «Северный поток». Премьер-министр Швеции кратко прокомментировал, что у них нет никаких доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинение во взрыве трубопровода (взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года). Напомним, СМИ упорно пытались распространить версию о том, что взрыв якобы организовали украинцы, арендовавшие для этой цели обычную небольшую яхту в одном из польских портов.

Подводя итог, можно сказать, что взрывы на газопроводе «Северный поток» демонстрируют убежденность российского руководства в том, что масштабный экспорт газа в Европу не возобновится в ближайшее время. Также не удалось навязать Швеции (и другим странам) совместное расследование с участием России, которая также попыталась бы повлиять на политические процессы в регионе.

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