Алар Карис пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления

«Я глубоко обеспокоен нападением на президента Дональда Трампа на его предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Политическое насилие нельзя оправдывать или терпеть, ему нет места в демократии», - написал Карис, пожелав Трампу скорейшего и полного выздоровления.

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу был ранен в ухо во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании, а мужчина, стоявший позади него, был убит. Сотрудники спецслужб застрелили стрелка.