Перемещение по Испании сопряжено с очень быстрой сменой декораций - после полных жизни городов, пропитанных всевозможными удовольствиями и соблазнами, тут же следуют пустынные пейзажи, некоторое оживление которым придают только цитрусовые и оливковые деревья. Владимир Нийнимяки, продолжающий свой путь в Касабланку, поражается тому, что кое-где в Европе можно почувствовать себя находящимся в десятках тысяч километров от нее.
ВЫЗОВ ⟩ Когда Европа уподобляется Мексике или даже Марсу. Часть шестая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
Каждая вещь в этом путешествии имеет несколько свойств и значений. Моя Skoda - это не просто автомобиль, а способ помочь команде, это мой дом и надежный друг. Лагерь - это не только место для ночлега и еды, но и встреча с близкими людьми и обмен опытом и историями за день.
Несколько дней отдыха от письма, несколько сотен километров на юг дали мне возможность выдохнуть и набраться сил. Теперь по ночам просыпаюсь не от холода, а от того, что машина сообщает о высоком содержании CO2 в салоне. Последние ночи температура не опускалась ниже 28 градусов. Мы недалеко от Валенсии. Города, пропахшего марихуаной, вином и сексом.
Кажется, даже короткого знакомства достаточно, чтобы составить о нем впечатление. Свободный город, в котором каждый отчаянный путник чувствует себя абсолютно независимым. Странный город, где можно потеряться, едва утратив внимание и свернув не туда. И тут же исторические здания сменяются граффити, девушками, желающими продать любовь, и бесконечным запахом дыма.
Тот самый вкус
Мне нравится Валенсия, и я бы хотел остаться тут подольше, но моя команда оказалась далеко впереди, сражаясь с жарой и желанием сесть в «Шкоду», где температура не поднимается выше 21,5 градуса, и всегда в багажнике есть спасительный холодильник, полный пива, воды и свежих овощей и фруктов.
Вы знаете, какие фрукты в Испании? Тут я впервые в жизни сорвал с дерева лаймы, мандарины, лимоны и апельсины. Свежие, сочные, кажется, что я впервые в жизни по-настоящему попробовал эти фрукты на вкус.
Каково это - сорвать изнеженный южным солнцем цитрус и съесть его. Незабываемо. Для местных мы выглядели как туристы с севера, как жители другой планеты, привыкшие к этим обычным для местных вещам, но берущимся из магазинов, когда лишь пытаешься уловить «тот самый вкус».
Еще нас окружает пустыня. Нет, тут нет барханов, нет верблюдов, но вся флора - это пальмы, трава, кактусы и кустарники. Встречаются оливковые деревья, цитрусовые деревья, и после этого десятки километров пустоты. Выжженной, красной земли, превращающейся в горы и холмы, и от этого создается ощущение, что Европа осталась где-то далеко позади. Мы как минимум где-то в Мексике, или на Марсе - довольно сложно определить точные координаты.
Герои на двух колесах
До конца экспедиции осталось меньше десяти дней. Каждый день - повышение температуры и усталости моей новой семьи. Тыну, организатор этой экспедиции, всегда полный энергии, выглядит уставшим. Я переживаю за него - из-за желания закончить маршрут «по всем правилам», он рискует здоровьем и проезжает 200 километров за день по жаре +30, без отдыха для своего организма.
Вся команда переживает за него, но он, наряду с другими героями (по-другому я не могу назвать своих ребят), продолжает движение. Ханно и Кайрин в один день решают проехать в машине маршрут 230 километров, жара - это территория для выживания. Беспокоюсь за них.
Я удивляюсь каждый день, как эти ребята продолжают движение. Это не профессиональные спортсмены (кроме Тома, пожалуй), и они крутят педали по 150 километров.
Я помню свое ощущение от подъема на гору и спуск к деревне, где проходил Тур де Франс. Помню, как внезапная ярость, которая превратилась в желание крутить педали дальше, дала мне силы обогнать всю команду в моменте. Что движет ребятами? Злость? Радость? Это повод пообщаться с ними побольше. Что я и сделаю в ближайшие дни.