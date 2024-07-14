ВЫЗОВ Когда Европа уподобляется Мексике или даже Марсу. Часть шестая

Вы знаете, какие фрукты в Испании? Тут я впервые в жизни сорвал с дерева лаймы, мандарины, лимоны и апельсины. Свежие, сочные, кажется, что я впервые в жизни по-настоящему попробовал эти фрукты на вкус.

Каково это - сорвать изнеженный южным солнцем цитрус и съесть его. Незабываемо. Для местных мы выглядели как туристы с севера, как жители другой планеты, привыкшие к этим обычным для местных вещам, но берущимся из магазинов, когда лишь пытаешься уловить «тот самый вкус».

Еще нас окружает пустыня. Нет, тут нет барханов, нет верблюдов, но вся флора - это пальмы, трава, кактусы и кустарники. Встречаются оливковые деревья, цитрусовые деревья, и после этого десятки километров пустоты. Выжженной, красной земли, превращающейся в горы и холмы, и от этого создается ощущение, что Европа осталась где-то далеко позади. Мы как минимум где-то в Мексике, или на Марсе - довольно сложно определить точные координаты.

В горах в Испании легко испытать ощущение, что ты находишься где-то в Мексике. Фото: Владимир Нийнимяки

Герои на двух колесах

До конца экспедиции осталось меньше десяти дней. Каждый день - повышение температуры и усталости моей новой семьи. Тыну, организатор этой экспедиции, всегда полный энергии, выглядит уставшим. Я переживаю за него - из-за желания закончить маршрут «по всем правилам», он рискует здоровьем и проезжает 200 километров за день по жаре +30, без отдыха для своего организма.

Вся команда переживает за него, но он, наряду с другими героями (по-другому я не могу назвать своих ребят), продолжает движение. Ханно и Кайрин в один день решают проехать в машине маршрут 230 километров, жара - это территория для выживания. Беспокоюсь за них.

Я удивляюсь каждый день, как эти ребята продолжают движение. Это не профессиональные спортсмены (кроме Тома, пожалуй), и они крутят педали по 150 километров.

Пиренеи скоро останутся позади. Фото: Владимир Нийнимяки

Я помню свое ощущение от подъема на гору и спуск к деревне, где проходил Тур де Франс. Помню, как внезапная ярость, которая превратилась в желание крутить педали дальше, дала мне силы обогнать всю команду в моменте. Что движет ребятами? Злость? Радость? Это повод пообщаться с ними побольше. Что я и сделаю в ближайшие дни.