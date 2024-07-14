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КОЛОНКА POSTIMEES Выстрелы в Трампа и Байдена

Postimees
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Дональд Трамп сразу после покушения.
Дональд Трамп сразу после покушения. Фото: Evan Vucci / AP
  • Новая иконическая фотография покушения на Дональда Трампа войдет в американскую историю
  • Нет смысла развивать рассуждения в том духе, что все это мог организовать сам Трамп
  • Кажется, вход Трампа в Белый дом становится все более и более вероятным

Появилась новая «фотография года» в мировой прессе. Дональда Трампа ранили на предвыборном мероприятии, экс-президент и кандидат в президенты стоит окровавленный, с поднятым кулаком, окруженный телохранителями, а над ними криво развевается американский флаг.

Перевод: Павел Соболев

Неизбежно напрашивается параллель и с другой мощной фотографией: солдаты поднимают звездно-полосатое знамя США на острове Иводзима во время Второй мировой войны 23 февраля 1945 года. Эти события освещены в прекрасном историческом фильме «Письма с Иводзимы» старого мастера Клинта Иствуда.

Похоже, что в политическом общении Дональд Трамп приобрел совершенно новое качество, которое он уже продемонстрировал в скандально известных дебатах с Джо Байденом. Поскольку оппоненты Трампа считают его чрезмерно жестким парнем, на телевидении он повел себя скромно: он мало что делал в ходе дебатов, слушал Байдена с таким выражением лица, что будто не понимал, о чем этот человек говорит, и даже сделал Байдену несколько комплиментов.

Какими бы ни были мотивы стрелка, стрелявшего в Трампа, на самом деле он стрелял и в Джо Байдена, и к настоящему моменту оба кандидата ранены.

Даже сразу после стрельбы Трамп не сбавил оборотов. Вероятно, он сразу понял, что преступник оказал ему большую услугу в предвыборной кампании, поскольку увековечивается нарратив жертвы у человека, который готов отдать все ради американского народа, но которого пытаются отстранить от политики нечестными средствами.

Его поднятый кулак - жест, который уже неоднократно видели в ходе предвыборной кампании - был достаточным посланием. Больше ничего не требовалось, жест говорил больше, чем тысяча слов. Президентская кампания сейчас приняла совершенно иное направление, и у демократов возникла большая проблема, которую быстро не решить даже заменой Байдена. Демократы не смогут контролировать ход предвыборной кампании, по крайней мере, на какое-то время; вместо предметных дебатов в эфире внимание захватят дряхлость Байдена и пролитая кровь Трампа. Итак, счет 2:0 в пользу Трампа.

Сторонникам теории заговора следует сразу сказать, что нет смысла развивать логические конструкции так, будто бы это все организовал сам Трамп. Во-первых, смерть буквально прошла мимо него в нескольких дюймах, поскольку по крайней мере один из выстрелов пришелся ему в правое ухо. Хотя травма не представляла угрозы для жизни, из уха текла обильная кровь, что усугубляло драму.

Однако любой, кто практиковался в стрельбе, знает, что даже на спокойном стрельбище невозможно выстрелить в мишень с такой точностью, как это делается в голливудских фильмах. История Вильгельма Телля и точное попадание в яблоко на голове человека выстрелом из арбалета теоретически правдоподобны, но пробовать повторить этот трюк дома не стоит.

Во-вторых, в результате стрельбы есть жертвы, в том числе и сам нападавший. То, как стрелку удалось попасть с винтовкой на крышу с относительно хорошим обзором для стрельбы, требует отдельного анализа. Местный житель заметил этого персонажа и сообщил в полицию. Полиция и служба охраны, безусловно, должны проанализировать, как была передана информация и почему вообще не удалось предотвратить стрельбу.

Покушение на Дональда Трампа говорит прежде всего о поляризации и разочаровании в американском обществе, что очень похоже на то, что предшествовало и последовало за стрельбой в премьер-министра Словакии Фицо. Кроме того, этот инцидент еще раз подтверждает знаменитую цитату из книги Айзека Азимова о том, что «насилие - последнее прибежище некомпетентности». Трамп - исключительная фигура, но за его появлением и успехом стоят конкретные социальные обстоятельства. Если Трамп исчезнет, ​​эти обстоятельства породят кого-то другого.

Какими бы ни были мотивы стрелка, стрелявшего в Трампа, на самом деле он стрелял и в Джо Байдена, и к настоящему времени оба кандидата ранены. Трамп уже чувствует себя лучше, насчет Байдена, к сожалению, нельзя быть уверенным. Следующие несколько дней покажут, что произойдет дальше, но похоже, что вход Трампа в Белый дом становится все более и более вероятным.

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