КОЛОНКА POSTIMEES Выстрелы в Трампа и Байдена

Сторонникам теории заговора следует сразу сказать, что нет смысла развивать логические конструкции так, будто бы это все организовал сам Трамп. Во-первых, смерть буквально прошла мимо него в нескольких дюймах, поскольку по крайней мере один из выстрелов пришелся ему в правое ухо. Хотя травма не представляла угрозы для жизни, из уха текла обильная кровь, что усугубляло драму.

Однако любой, кто практиковался в стрельбе, знает, что даже на спокойном стрельбище невозможно выстрелить в мишень с такой точностью, как это делается в голливудских фильмах. История Вильгельма Телля и точное попадание в яблоко на голове человека выстрелом из арбалета теоретически правдоподобны, но пробовать повторить этот трюк дома не стоит.

Во-вторых, в результате стрельбы есть жертвы, в том числе и сам нападавший. То, как стрелку удалось попасть с винтовкой на крышу с относительно хорошим обзором для стрельбы, требует отдельного анализа. Местный житель заметил этого персонажа и сообщил в полицию. Полиция и служба охраны, безусловно, должны проанализировать, как была передана информация и почему вообще не удалось предотвратить стрельбу.

Покушение на Дональда Трампа говорит прежде всего о поляризации и разочаровании в американском обществе, что очень похоже на то, что предшествовало и последовало за стрельбой в премьер-министра Словакии Фицо. Кроме того, этот инцидент еще раз подтверждает знаменитую цитату из книги Айзека Азимова о том, что «насилие - последнее прибежище некомпетентности». Трамп - исключительная фигура, но за его появлением и успехом стоят конкретные социальные обстоятельства. Если Трамп исчезнет, ​​эти обстоятельства породят кого-то другого.

Какими бы ни были мотивы стрелка, стрелявшего в Трампа, на самом деле он стрелял и в Джо Байдена, и к настоящему времени оба кандидата ранены. Трамп уже чувствует себя лучше, насчет Байдена, к сожалению, нельзя быть уверенным. Следующие несколько дней покажут, что произойдет дальше, но похоже, что вход Трампа в Белый дом становится все более и более вероятным.