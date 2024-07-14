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Пьяный водитель попал в ДТП: двух человек увезли на скорой

rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер
Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу, 13 июля, вечером в Пыльвамаа произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир.

ДТП произошло в 21:17 на дороге Каагвере-Коораст в волости Канепи. По предварительным данным, 58-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Ford, при резком повороте направо не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги.

Водитель и 20-летний пассажир были доставлены в больницу.

Всего в субботу в Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП. Помимо Пыльвамаа, еще по одному в Таллинне, Тарту и поселке Ныо. Два из четырех ДТП произошли с участием самокатов.

Также от вождения были отстранены 27 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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