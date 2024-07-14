Пьяный водитель попал в ДТП: двух человек увезли на скорой

ДТП произошло в 21:17 на дороге Каагвере-Коораст в волости Канепи. По предварительным данным, 58-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Ford, при резком повороте направо не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги.

Водитель и 20-летний пассажир были доставлены в больницу.

Всего в субботу в Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП. Помимо Пыльвамаа, еще по одному в Таллинне, Тарту и поселке Ныо. Два из четырех ДТП произошли с участием самокатов.

Также от вождения были отстранены 27 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.