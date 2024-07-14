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После столкновения двух джипов одному из водителей потребовалась госпитализация

Вейки Ояперв
, журналист
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу на дороге Аовере-Омеду в волости Пейпсияэре в Тартумаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись внедорожники Nissan X-Trail и Ford Ranger.

Перевод: Павел Соболев

Авария произошла в 15.27 на 38-м километре дороги Аовере-Калласте-Омеду. 47-летний мужчина выехал на автомобиле Ford Ranger на главную дорогу и врезался в левый бок автомобиля Nissan X-Trail, которым управлял 57-летний водитель.

В результате столкновения водитель Nissan потерял управление, его машина перевернулась. Водитель Nissan был доставлен в больницу.

Вчера в поселке Ныо на футбольном поле Ныоской реальной гимназии также имело место дорожно-транспортное происшествие. Там упали два человека, ехавшие на электросамокате. Одному человеку, 15-летней девушке, потребовалась госпитализация.

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