За последние десять лет американское общество было очень расколото политически, и это радикализирует людей. И, к сожалению, также некоторые люди рассматривают насилие как решение конфликтов. Подобным образом поступают как одиночки, так и более крупные группы. Здесь также стоит вспомнить атаку сторонников Трампа на Конгресс США несколько лет назад.

Стрельба в Трампа, вероятно, увеличит его поддержку, как из-за усилившихся симпатий, так и из-за усиления внимания совершенно иного рода. И это еще больше усложняет ситуацию для демократов.

Трамп и его сторонники, вероятно, станут еще более решительными и агрессивными. Это происходит как внутри США, так и в международной политике.

К сожалению, мы все чаще видим рост радикализации в демократических обществах. Это было вызвано усилением политических конфликтов, которые распространились на более широкие слои общества. Мы также видим это во все большем количестве европейских стран, например, в Словакии это недавно привело к стрельбе в премьер-министра. Но резкий контраст мы также видим во Франции, которая сегодня отмечает Национальный праздник, Германии, Венгрии, Польше, а иногда даже и в Эстонии.

В целом авторитарные режимы больше всего выигрывают от роста конфликтов и напряженности в демократических обществах, равно как и от распространения этих конфликтов на межгосударственные отношения.