По существу, попытка убить Трампа на самом деле является попыткой убить демократию. У народа должен быть отнят выбор. Вы можете выбирать между несколькими партиями, но у вас не должно быть права выбора изменения политики, пишет председатель EKRE Мартин Хельме.
МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Покушение на Трампа – это покушение либералов на демократию
Перевод: Павел Соболев
Мы видели это десять дней назад в Великобритании, где все партии, кроме партии Найджела Фаража, предлагают один и тот же крайне леволиберальный глобалистский курс разрушения. Должна быть война, должны быть геи и трансгендеры, должно произойти замещение населения массовой иммиграцией, должен быть положен конец свободе слова, должен быть положен конец частной собственности во имя Зеленой революции.
Учитывайте, что все, что вы читаете сегодня в эстонских СМИ, есть ложь. Если это не откровенно ложное заявление, то оно по своей сути вводит в заблуждение и искажает суть дела. Например, Postimees пресказывает нам историю CNN о том, что человек, который хотел убить Трампа, был членом Республиканской партии. На самом деле он был левым экстремистом, который ранее финансово поддерживал самые крайние левые организации и, очевидно, зарегистрировался в качестве члена, чтобы получать информацию от Республиканской партии и приглашения на мероприятия.
Среди американских левых активистов обычной практикой является вступление в Республиканскую партию, например, для участия во внутренних выборах партии и поддержки наиболее левых или некомпетентных кандидатов.
В то же время то, как попытку убийства Трампа каким-то образом пытаются уменьшить в значении или нормализовать, иногда прямо оправдывая, просто заслуживает безграничного презрения.
Несколько дней назад Джо Байден заявил во время встречи с демократами, которые хотели бы заменить его человеком, чьи функции мозга все еще действуют: «Мы закончили тему дебатов. Пришло время атаковать Трампа». Учитывая тот факт, что Байден уже давно ничего не говорит и не думает сам, а выдает написанные для него кем-то на карточках крупными буквами послания, посыл явно ясен.
Всего несколько дней назад один из самых влиятельных деятелей в «глубинном государстве» Роберт Каган (муж Виктории Нуланд; предлагаю вам погуглить это имя, добавив слово «Украина» в качестве дополнительного критерия поиска) написал в Washington Post, что диктатура Трампа становится все более неизбежной с каждым днем, и что нужно действовать решительнее; он вздыхал при этом, что с каждым днем борьба становится все более опасной и трудной, как с использованием законных, так и нелегальных средств.
На фоне такого отношения, наверное, неудивительно, что Секретная служба, подчиняющаяся Министерству внутренней безопасности, не предоставила дополнительные ресурсы для защиты Трампа, несмотря на просьбы. Ну, этим ведомством управляет тетя, которая получила свое первое серьезное повышение при Обаме, ушла в PepsiCo при Трампе и стала директором министерства при Байдене. Совершенно невозможна ситуация, когда вооруженный человек может беспрепятственно пробраться на крышу малоэтажного дома в 150 метрах от сцены, сама крыша не охраняется. И когда на предупреждения зрителей о том, что подозрительный человек, бродящий по крыше, может, как сказал Байден, напрямую нацеливаться на Трампа, никто не реагирует, это невозможно считать только некомпетентностью.
Трампа пытались задавить десятками исков, выдуманными преступлениями, вытащенными из шляпы, уголовными делами с несуществующими жертвами, но это его не остановило. Его пытались преследовать с помощью обвинений в связях с Россией, составленных разведкой (о, как знакомо, не правда ли. Кто-то же говорил «Пригожин»?), его пытались атаковать с помощью внутрипартийной борьбы с Никки Хейли. И все было без толку. Теперь до выборов осталось менее четырех месяцев, и партия войны решила, что не может, просто не может не победить на выборах.
Вопреки мифу, пропагандируемому в СМИ, именно либералы устанавливают диктатуру, а все, кто выступает против либерального режима, являются защитниками демократии и свободы. В Эстонии - EKRE, в Америке - Трамп.