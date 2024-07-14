Всего несколько дней назад один из самых влиятельных деятелей в «глубинном государстве» Роберт Каган (муж Виктории Нуланд; предлагаю вам погуглить это имя, добавив слово «Украина» в качестве дополнительного критерия поиска) написал в Washington Post, что диктатура Трампа становится все более неизбежной с каждым днем, и что нужно действовать решительнее; он вздыхал при этом, что с каждым днем борьба становится все более опасной и трудной, как с использованием законных, так и нелегальных средств.

На фоне такого отношения, наверное, неудивительно, что Секретная служба, подчиняющаяся Министерству внутренней безопасности, не предоставила дополнительные ресурсы для защиты Трампа, несмотря на просьбы. Ну, этим ведомством управляет тетя, которая получила свое первое серьезное повышение при Обаме, ушла в PepsiCo при Трампе и стала директором министерства при Байдене. Совершенно невозможна ситуация, когда вооруженный человек может беспрепятственно пробраться на крышу малоэтажного дома в 150 метрах от сцены, сама крыша не охраняется. И когда на предупреждения зрителей о том, что подозрительный человек, бродящий по крыше, может, как сказал Байден, напрямую нацеливаться на Трампа, никто не реагирует, это невозможно считать только некомпетентностью.

Трампа пытались задавить десятками исков, выдуманными преступлениями, вытащенными из шляпы, уголовными делами с несуществующими жертвами, но это его не остановило. Его пытались преследовать с помощью обвинений в связях с Россией, составленных разведкой (о, как знакомо, не правда ли. Кто-то же говорил «Пригожин»?), его пытались атаковать с помощью внутрипартийной борьбы с Никки Хейли. И все было без толку. Теперь до выборов осталось менее четырех месяцев, и партия войны решила, что не может, просто не может не победить на выборах.

Вопреки мифу, пропагандируемому в СМИ, именно либералы устанавливают диктатуру, а все, кто выступает против либерального режима, являются защитниками демократии и свободы. В Эстонии - EKRE, в Америке - Трамп.