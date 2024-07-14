В понедельник температура поднимется до 27 градусов

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7, на побережье островов запада страны юго-западный, 3-9, порывами до 12 м/с. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-17 градусов тепла.