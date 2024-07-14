Уходящие области низкого давления повышают атмосферное давление в странах Балтии, и в преимущественно солнечную погоду в Эстонии в понедельник местами температура достигнет 27 градусов.
В понедельник температура поднимется до 27 градусов
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7, на побережье островов запада страны юго-западный, 3-9, порывами до 12 м/с. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-17 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер днем западных, 3–8, порывами 11, вечером переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем 19-25, в Юго-Восточной Эстонии до 27 градусов тепла.