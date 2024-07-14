Выстрелы, прозвучавшие вечером в субботу, 13 июля, в Батлере, штат Пенсильвания, где кандидат в президенты США Дональд Трамп проводил очередное мероприятие предвыборной кампании, заставили нас вспомнить о политических убийствах, совершавшихся на протяжении всей истории человечества. В ней есть и такие политические убийства, которые меняли ход истории, пишет обозреватель, военный историк Юрий Кочинев.
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Вспомним политические убийства, менявшие ход истории
Перевод: Павел Соболев
В частности, мне вспомнилось убийство самого знаменитого римлянина Гая Юлия Цезаря его коллегами-сенаторами в курии Помпея в Риме, где проходили заседания Сената тогдашней Римской республики. Убийство произошло 15 марта 44 г. до н. э. В результате этого убийства Рим превратился из республики в империю, хотя заговорщики действовали именно против императорской власти, желая воспрепятствовать превращению Цезаря из диктатора в единоличного правителя.
Далее я вспомнил, как 14 мая 1610 года католический экстремист Франсуа Равальяк убил короля Франции Генриха IV. Вдова Генриха IV, королева Мария Медичи, воспитала своего сына, будущего короля Людовика XIII, крайним абсолютистом. Именно тогда Франция стала абсолютной монархией при поддержке министра Людовика XIII кардинала Арман-Жана де Виньеро дю Плесси, герцога Ришелье.
После этого я вспомнил об убийстве в Сараево 28 июня 1914 года наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшем толчком к Первой мировой войне.
15 апреля 1865 года президент Авраам Линкольн, победитель Гражданской войны в США, был убит Джоном Уилксом Бутом в театре Форда в Вашингтоне, округ Колумбия. Точно так же граф Петр Столыпин, председатель Совета министров во времена Николая II, был застрелен в Киевском городском театре во время спектакля.
В результате этого убийства в России осталась незавершенной земельная реформа, которая, кстати, до сих пор не завершена, и возникновение класса мелких землевладельцев и фермеров было прервано. В противном случае в России было бы большое количество средних и малых владельцев земли. Возможно, это помешало бы победе революции 1917 года в России.
Столыпин также был категорически против вступления России в мировую войну. 14 сентября 1914 года Столыпин был смертельно ранен выстрелами в киевском театре и скончался от ран 18 сентября. Это убийство изменило историю не только России, но, возможно, и всего мира.
Мое поколение до сих пор хорошо помнит убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в ноябре 1963 года. Выстрелы прозвучали во время его визита в Даллас 22 ноября 1963 года, а подоплека этого убийства остается нераскрытой по сей день. Невозможно ретроспективно предсказать, какими были бы политические отношения между СССР и США, если бы Кеннеди выжил.
Эта попытка устранения политического конкурента, произошедшая вечером в субботу, 13 июля, требует более длительного и тщательного расследования. Время - если оно будет отпущено и не последует очередного покушения на Дональда Трампа - все расставит по местам.
Изучая историю, можно лишь сказать, что желаемые результаты, ради которых предпринимались попытки отстранить от власти политических деятелей (или помешать стремившимся к власти), не были достигнуты. Скорее, эти результаты оказались прямо противоположными желаемым.
Время покажет, как будут развиваться обстоятельства после этой попытки устранить Дональда Трампа как из политики, так и из жизни. В любом случае, эта попытка убийства добавляет турбулентности и без того неспокойной мировой политической ситуации. На данный момент сложно предсказать, добавит ли этот инцидент Трампу популярности, что помогло бы ему победить на выборах, и каковы будут последствия этой победы.
Будем надеяться, что с нами в северных странах не произойдет такого, что произошло 28 февраля 1986 года с премьер-министром Швеции Улофом Пальме, убитым в Стокгольме. Мы надеемся, что подобное никогда больше не повторится в странах Северной Европы.