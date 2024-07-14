ВОЕННЫЙ ИСТОРИК Вспомним политические убийства, менявшие ход истории

Столыпин также был категорически против вступления России в мировую войну. 14 сентября 1914 года Столыпин был смертельно ранен выстрелами в киевском театре и скончался от ран 18 сентября. Это убийство изменило историю не только России, но, возможно, и всего мира.

Мое поколение до сих пор хорошо помнит убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в ноябре 1963 года. Выстрелы прозвучали во время его визита в Даллас 22 ноября 1963 года, а подоплека этого убийства остается нераскрытой по сей день. Невозможно ретроспективно предсказать, какими были бы политические отношения между СССР и США, если бы Кеннеди выжил.

Эта попытка устранения политического конкурента, произошедшая вечером в субботу, 13 июля, требует более длительного и тщательного расследования. Время - если оно будет отпущено и не последует очередного покушения на Дональда Трампа - все расставит по местам.

Изучая историю, можно лишь сказать, что желаемые результаты, ради которых предпринимались попытки отстранить от власти политических деятелей (или помешать стремившимся к власти), не были достигнуты. Скорее, эти результаты оказались прямо противоположными желаемым.

Время покажет, как будут развиваться обстоятельства после этой попытки устранить Дональда Трампа как из политики, так и из жизни. В любом случае, эта попытка убийства добавляет турбулентности и без того неспокойной мировой политической ситуации. На данный момент сложно предсказать, добавит ли этот инцидент Трампу популярности, что помогло бы ему победить на выборах, и каковы будут последствия этой победы.

Будем надеяться, что с нами в северных странах не произойдет такого, что произошло 28 февраля 1986 года с премьер-министром Швеции Улофом Пальме, убитым в Стокгольме. Мы надеемся, что подобное никогда больше не повторится в странах Северной Европы.