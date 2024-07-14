Дмитрий Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа

В завершение она призвала США инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам и спонсированию терроризма и заключила: «Колокол звонит уже по Вашингтону!»

Мировые лидеры выразили поддержку Трампу после покушения

После покушения на Дональда Трампа с осуждением произошедшего и словами поддержки в адрес бывшего президента США выступили многие мировые лидеры. В их числе действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

Политики в ФРГ также солидаризировались в оценках произошедшего. Так, федеральный канцлер Олаф Шольц пожелал Трампу скорейшего выздоровления и заявил, что подобные акты насилия угрожают демократии.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля. Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. «Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен», - написал он.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге попыткой покушения на Трампа.