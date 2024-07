На следующей неделе Эстонию посетят пять круизных лайнеров

216-метровый Seven Seas Mariner под багамским флагом придет из Хельсинки в воскресенье и во второй половине дня возьмет курс на Копенгаген. В 2009 году компания Seven Seas Mariner попала в заголовки газет, среди прочего, когда спасла моряка, путешествовавнего по свету и попавшего в беду на море с поврежденной парусной яхтой недалеко от Новой Зеландии. В этом сезоне судно больше не будет посещать Эстонию. В первой половине следующего лета Seven Seas Mariner совершит круиз по восточному побережью Северной Америки, а также зайдет в Гренландию, Исландию и на Фарерские острова. Согласно графику плавания, во второй половине лета судно будет заходить в Стокгольм, Ригу и Клайпеду, но Таллина в этот раз в пути не будет.