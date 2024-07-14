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На следующей неделе Эстонию посетят пять круизных лайнеров

BNS
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Круизное судно Seven Seas Mariner.
Круизное судно Seven Seas Mariner. Фото: RICARDO MALDONADO ROZO

​Silver Dawn прибудет в Старый порт из Хельсинки в понедельник. Мегаяхта длиной 213 метров под багамским флагом во второй половине дня возьмет курс на Стокгольм, а уже в четверг вернется в Таллинн.

Следующим в понедельник прибудет из Риги AIDAmar, который останется у причала Старого порта до раннего утра вторника, а затем отправится в Хельсинки. 253-метровое судно под итальянским флагом совершает десятидневный круиз, начинающийся и заканчивающийся в Ростоке. В Таллинн судно вернется 13 августа. AIDAmar - шестой лайнер серии Sphinx, которую представляют суда AIDAdiva, AIDAbella, AIDAluna, AIDAblu, AIDAsol и AIDAstella.

Во вторник утром придет из Хельсинки 131-метровый Le Dumont-d'Urville и в 19 часов направится в Стокгольм. Уже в субботу судно вернется в Таллинн, откуда в 13:30 возьмет курс на Готланд. Это полярная экспедиционная яхта, она ходит под флагами Уоллиса и Футуа. Всерию этого же класса входят однотипные суда Le Jacques Cartier, Le Laperouse, Le Bougainville, Le Bellot и Le Champlain, два последних из них также посещали Эстонию в прошлые годы. Все эти суда названы в честь французских морских исследователей. Le Dumont-d'Urville снова можеет зайти в Старый порт в начале августа.

216-метровый Seven Seas Mariner под багамским флагом придет из Хельсинки в воскресенье и во второй половине дня возьмет курс на Копенгаген. В 2009 году компания Seven Seas Mariner попала в заголовки газет, среди прочего, когда спасла моряка, путешествовавнего по свету и попавшего в беду на море с поврежденной парусной яхтой недалеко от Новой Зеландии. В этом сезоне судно больше не будет посещать Эстонию. В первой половине следующего лета Seven Seas Mariner совершит круиз по восточному побережью Северной Америки, а также зайдет в Гренландию, Исландию и на Фарерские острова. Согласно графику плавания, во второй половине лета судно будет заходить в Стокгольм, Ригу и Клайпеду, но Таллина в этот раз в пути не будет.

Лайнер Nautica прибудет из Риги в воскресенье утром. Судно длиной 181 метр под флагом Маршалловых островов посетит 25 июля Сааремаа. Ни в этом, ни в следующем сезоне Nautica в Эстонию больше не приедет.

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