Правительство Эстонии одобрило законопроект о ратификации Конвенции об искоренения насилия и домогательств в сфере труда, пишет портал Tööelu.
Эстония ратифицирует Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда
Присоединяясь к международной конвенции, Эстония обещает уважать, понимать и продвигать право каждого на трудовой мир, свободный от насилия и притеснений. Это первый международный документ, устанавливающий конкретные стандарты, применимые во всем мире для предотвращения притеснений и насилия на работе. Это делается для того, чтобы гарантировать право каждого на мир труда, свободный от насилия и притеснений, включая гендерные.
«Насилие и притеснения в сфере труда могут иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья людей, они также могут привести к экономическому ущербу и поставить под угрозу действенность равных возможностей, - подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Ратифицировав конвенцию, Эстония ясно показывает, что мы уважаем право каждого на мир труда, свободный от насилия и притеснений, и мы также гарантируем это законодательно».
«Люди должны иметь безопасную и здоровую рабочую среду, - поддержал Цахкна министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. - Физические и психологические последствия случаев насилия и домогательств могут быть чрезвычайно серьезными для отдельных лиц, организаций и общества. Так же, как насилию не должно быть места в частной жизни людей, ему не должно быть места и в рабочей среде. Эстонское правовое пространство не позволить это даже сейчас, но, ратифицировав конвенцию, страна также четко заявляет на международном уровне, что притеснения и насилие в Эстонии неприемлемы и что мы должны сделать все возможное, чтобы их искоренить».
Опрос Департамента статистики Эстонии в 2021 году показал, что за последние 12 месяцев 5800 работников подверглись нападкам или жестокому обращению на работе, около 60 процентов из них составляли женщины. Кроме того, в 2022 году Департамент статистики впервые провел исследование взаимоотношений, согласно которому 33 процента опрошенных женщин и 17 процентов мужчин подвергались сексуальным домогательствам на работе.
Эстонское законодательство соответствует представленным в конвенции принципам и нет необходимости менять законодательство для ратификация конвенции. Защита отдельных лиц обеспечивается Конституцией, Пенитенциарным кодексом, законом о помощи жертвам, законом о гендерном равенстве, законом о равном обращении, законом о трудовых договорах и законом о гигиене и безопасности труда, а соответствующие планы и стратегии развития также обеспечивают равенство обращение в сфере труда и защита от притеснений и насилия. Однако ратификация конвенции требует дальнейшей работы над этой темой и постоянного повышения осведомленности сторон.
Конвенция в отношении Эстонии вступит в силу через 12 месяцев после регистрации ратификационной грамоты у генерального директора Международной организации труда.