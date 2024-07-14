Эстония ратифицирует Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда

Присоединяясь к международной конвенции, Эстония обещает уважать, понимать и продвигать право каждого на трудовой мир, свободный от насилия и притеснений. Это первый международный документ, устанавливающий конкретные стандарты, применимые во всем мире для предотвращения притеснений и насилия на работе. Это делается для того, чтобы гарантировать право каждого на мир труда, свободный от насилия и притеснений, включая гендерные.

«Насилие и притеснения в сфере труда могут иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья людей, они также могут привести к экономическому ущербу и поставить под угрозу действенность равных возможностей, - подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Ратифицировав конвенцию, Эстония ясно показывает, что мы уважаем право каждого на мир труда, свободный от насилия и притеснений, и мы также гарантируем это законодательно».