В субботу, 13 июля, в Координационный центр морского и авиационного спасения (JRCC) Департамента полиции и погранохраны (PPA) поступило сообщение об исчезновении в Рижском заливе двух граждан Латвии. Они направлялись на водных мотоциклах из латвийской волости Роя на эстонский остров Рухну. В воскресенье один из них самостоятельно добрался до берега, поиски второго продолжаются.
Искали почти 36 часов: найти пропавшего в море человека не удалось
JRCC получил информацию в субботу в 14:40, что группа из 16 водных мотоциклов направлялась на остров Рухну, когда два из них столкнулись с техническими проблемами, и один начал тонуть. Гидроциклы с двумя 37-летними мужчинами остались в море. Заметив пропажу, часть группы немедленно начала поиски, но безуспешно.
Координатор JRCC Янек Сепп сообщил, что после получения информации пропавших начали искать вертолет и добровольный морской спасательный отряд Рухну.
«В 16:17 в 13 километрах от порта Рухну были найдены оба гидроцикла и один шлем, но людей не было. Поиски продолжались до поздней ночи и были возобновлены на рассвете. С момента начала поисков были задействованы вертолет PPA, дрон Европейского агентства морской безопасности, добровольческий морской спасательный отряд Рухну, а также корабли ВМС Эстонии и Латвии», - сказал Сепп.
В воскресенье около двух часов дня местный житель Рухну сообщил в Центр тревоги, что один из пропавших самостоятельно добрался до берега острова Рухну около шести утра. Его состояние в норме, но он находится под наблюдением медиков. Поиски второго пропавшего продолжились
«На основе информации, полученной от спасенного, была определена новая зона поиска, и все спасательные ресурсы были направлены на западное побережье острова Рухну. Мы очень надеемся найти второго мужчину живым и здоровым», - сказал в воскресенье Сепп.
Сегодня, 15 июля, Сепп сообщил, что активные поиски были завершены около трех часов ночи. «Поиски пропавшего продлились почти 36 часов. К сожалению, нам не удалось его найти», - добавил он.
Далее этим инцидентом будет заниматься Курессаареское отделение полиции, сотрудники которого вместе с добровольцами будут прочесывать береговую линию Рухну.