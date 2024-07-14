ВМС Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей

В субботу в Эстонский объединенный морской и воздушный поисково-спасательный координационный центр поступила информация о двух пропавших в море людях, которые направлялись из Калтене на остров Рухну на водных мотоциклах.

Последнее известное их местонахождение и предполагаемая зона поиска и спасения находятся в территориальных водах Эстонии, поэтому поисково-спасательной операцией руководит эстонский центр.

После получения информации на основании межгосударственного договора о сотрудничестве в области поиска и спасения на море латвийская сторона направила к месту происшествия патрульное судно Морских сил P-09 «Резекне».

Эстонские поисково-спасательные подразделения также ведут поиски пропавших.

В субботу эстонский вертолет обнаружил в море два водных мотоцикла без людей. На данный момент люди не найдены, поисково-спасательная операция продолжается.

В поисках людей участвует и Государственная полиция Латвии. Полиция сообщила, что двое мужчин отправились из Рои на остров Рухну на водных мотоциклах в 10:10 в субботу и исчезли в море примерно в 13:40.

Один из пропавших - Евгений Кинтс, 1987 года рождения. Он был одет в синие шорты, темный жилет для защиты от воды и темную одежду под ним. Другой мужчина, Сергей Тваурис, 1986 года рождения, был одет в темно-красный жилет, темную одежду, темные ботинки и темно-белый шлем.