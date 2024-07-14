В Германии несколько погибших и раненых при стрельбе

В немецком городе Лаутлинген с населением в 1800 жителей, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в воскресенье, 14 июля, несколько человек погибли и получили огнестрельные ранения. Об этом пишут немецкие газеты со ссылкой на управление полиции в Ройтлингене.

На момент публикации подробностей произошедшего не сообщалось. Известно лишь, что полиция проводит на месте масштабную операцию. Газета Berliner Morgenpost пишет, что в ней задействовано несколько вертолетов. В свою очередь таблоид Bild передает, что в стрельбе в Лаутлингене подозревается охотник.

Между тем местное онлайн-издание ZAK пишет со ссылкой на очевидцев, что люди, находившиеся поблизости от места события, укрылись в близлежащей гостинице и пережидают там.

Полицейская операция в Баден-Вюртемберге

В свою очередь швейцарская медиакомпания SRF цитирует представителя оперативного центра МВД земли Баден-Вюртемберг: «Происходит полицейская операция».

Собеседник журналистов уточнил, что в настоящий момент опасности нет, однако не сообщил никаких подробностей. По данным полиции, речь не идет о попытке массового убийства в приступе слепой ярости на фоне психического расстройства, указывает SRF. Аналогичную информацию распространило агентство dpa c уточнением, что полиция подтвердила смерть троих людей и наличие двух раненых.

В германоязычных СМИ курсирует информация, что некий мужчина застрелил трех членов своей семьи после ссоры.

По данным Bild, сейчас на месте находятся около ста сотрудников полиции и два вертолета.