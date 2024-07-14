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ФОТО В Пярнуском приюте для животных мечтает о своем доме застенчивый, но любопытный котенок Оливер

Мерле Ралльманн
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Вопреки суевериям, черный цвет шерсти кошки никак не опасен для ее хозяев.
Вопреки суевериям, черный цвет шерсти кошки никак не опасен для ее хозяев. Фото: Pärnu loomade varjupaik

В Пярнуском приюте для животных юный котенок Оливер ждет, когда его кто-нибудь заберет к себе домой.

Перевод: Павел Соболев

Оливер - молодой джентльмен в мягкой шубке и со своего рода белым ожерельем на шее, радующим глаз каждого, кто него смотрит, но домой его до сих пор никто не забрал.

Черная как смоль кошка попала в приют в сентябре прошлого года из деревни Вылла в волости Тори, когда ей было около четырех месяцев. Кот был готов к переезду в дом в конце сентября, но дом котенку пока не предложили.

По статистике волонтеров, дольше всех ждут своего дома в приютах именно черные кошки. Есть суеверные люди, среди которых распространено мнение, что рыжий кот приносит в дом богатство и удачу, а черный кот - это, мол, кошка-ведьма, обладающая магическими силами, приносящая несчастья. На самом же деле цвет шерсти не делает черную кошку худшим компаньоном.

Уже с сентября прошлого года Оливер готов к переезду в свой дом.
Уже с сентября прошлого года Оливер готов к переезду в свой дом. Фото: Pärnu loomade varjupaik

По словам сотрудников приюта, Оливер до сих пор застенчив и не позволяет себе подходить слишком близко. К поглаживанию ему еще придется привыкнуть. «Он прилежный и любопытный, с каждым днем ​​становится все смелее. Если поначалу Оливер прятался и держался особняком, то теперь он все больше и больше передвигается и уже чувствует себя свободнее», - рассказала администратор приюта Кертту Кирспуу.

Неудивительно, что он застенчив, ведь котенок, оказавшийся в приюте после улицы, когда ему было всего четыре месяца, в прошлой жизни научился быть осторожным и консервативным. «Оливер настойчив и вынослив, и его ждет прекрасная жизнь», - выразила надежду Кирспуу.

C каждым месяцем пребывания в приюте Оливер становится все смелее.
C каждым месяцем пребывания в приюте Оливер становится все смелее. Фото: Pärnu loomade varjupaik

Как любой приличный кот, Оливер склонен поддаваться искушению, и его можно уговорить съесть лакомство. «Конечно, ему хотелось бы получить вкусности от своих людей в своем настоящем доме. Вот он и думает и мечтает о том, кем могли бы быть его люди и когда они придут за ним», - рассказала сотрудница приюта.

Оливер чипирован, привит, кастрирован и дегельминтизирован. Если вы готовы открыть дверь дома и свое сердце котенку, напишите по адресу parnu@varjupaik.ee или позвоните по телефону 524 6705.

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