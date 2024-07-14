Не имеющий водительских прав Килиан Мбаппе собрал коллекцию дорогих автомобилей

Перевод: Павел Соболев

В автопарке француза имеются Ferrari 488 Pista, Ferrari SF90 Stradale, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg, Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz V, сообщает Iltalehti.

Однако Мбаппе не может сам управлять этими автомобилями, поскольку у него нет водительских прав.

«Для многих водительские права необходимы, но не для меня. У меня всегда были водители под рукой. Водительские права никогда не были для меня приоритетом», - заявил француз в интервью Bleacher Report.

В начале июня Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом», который принесет ему нетто-зарплату в 15 млн евро. К этому добавился бонус в 150 млн евро за подписание контракта.

Французская звезда живет вместе со своей коллекцией автомобилей в жилом районе Ла Моралеха, самом красивом районе испанской столицы. В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира Мбаппе сейчас находится на шестой строчке.