В понедельник пройдут внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу

По предложению 37 членов Рийгикогу спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созывает на 15 июля внеочередную сессию парламента в зале заседаний замка Тоомпеа. Сессия начнется в 10 часов.

На повестке дня новое обсуждение не провозглашенного президентом республики закона о налоге на моторные транспортные средства и внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу.