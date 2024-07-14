В понедельник, 15 июля, состоится внеочередная сессия Рийгикогу, о чем сообщила парламентская пресс-служба.
В понедельник пройдут внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу
По предложению 37 членов Рийгикогу спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созывает на 15 июля внеочередную сессию парламента в зале заседаний замка Тоомпеа. Сессия начнется в 10 часов.
На повестке дня новое обсуждение не провозглашенного президентом республики закона о налоге на моторные транспортные средства и внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу.
Правление Рийгикогу предлагает внеочередной сессии работать без перерывов до исчерпания повестки дня.