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В понедельник пройдут внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу

BNS
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Заседание Рийгикогу.
Заседание Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

В понедельник, 15 июля, состоится внеочередная сессия Рийгикогу, о чем сообщила парламентская пресс-служба.

По предложению 37 членов Рийгикогу спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созывает на 15 июля внеочередную сессию парламента в зале заседаний замка Тоомпеа. Сессия начнется в 10 часов.

На повестке дня новое обсуждение не провозглашенного президентом республики закона о налоге на моторные транспортные средства и внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу.

Правление Рийгикогу предлагает внеочередной сессии работать без перерывов до исчерпания повестки дня.

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