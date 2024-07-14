Владелец социальной медиаплатформы X и технологический миллиардер Илон Маск заявил вскоре после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, что теперь он полностью его сторонник и обещал также оказать финансовую помощь.
Илон Маск объявил в X, что теперь полностью поддерживает Дональда Трампа
Перевод: Сергей Светлов
Илон Маск сообщил на своей социальной медиаплатформе X о своей твердой поддержке Дональда Трампа в его повторной кандидатуре сразу после того, как на предвыборном мероприятии бывшего президента в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Трампа увела со сцены служба безопасности, и его лицо было в крови.
В эту субботу Маск написал в X: «Полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление».
I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024
Несколько минут спустя Маск снова опубликовал сообщение, уточнив: «Последний раз такой сильный кандидат был у Америки при Теодоре Рузвельте».
Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024
Владелец X (бывшего Twitter) также поделился фотографией, на которой Трамп поднимает окровавленный кулак, окруженный агентами секретной службы, сообщает Wired.
Маск теперь официально не нейтрален
В пятницу Маск сделал пожертвование в поддержку America PAC, который поддерживает Трампа, сообщает Bloomberg. Сумма пожертвования не уточнялась. America PAC обязана опубликовать список своих доноров к концу следующей недели.
Пожертвование Маска в пятницу стало его первой конкретной поддержкой в этом президентском избирательном цикле после того, как он отказался поддерживать какого-либо конкретного кандидата в нескольких интервью.
В марте Маск сказал бывшему ведущему новостей CNN Дону Лемону, что он склонен отдалиться от президента Джо Байдена, когда его спросили о предпочтительном кандидате.
Летающий пуленепробиваемый костюм для президента
После покушения Маск предложил новую технологическую идею, вдохновленную недавними событиями, отвечая одному из своих подписчиков в Twitter.
Maybe it’s time to build that flying metal suit of armor— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024
Также были высказаны предупреждения самому Илону Маску, что его жизнь может быть в опасности, сообщает Business Insider, ссылаясь на посты в X.
В ответ на это технологический визионер пообещал начать разрабатывать летающий защитный костюм, который можно увидеть в комиксах и научно-фантастических фильмах.
Руководителям секретной службы он предложил уйти в отставку после произошедшего, сообщает New York Times.