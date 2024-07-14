Илон Маск объявил в X, что теперь полностью поддерживает Дональда Трампа

Перевод: Сергей Светлов

Илон Маск сообщил на своей социальной медиаплатформе X о своей твердой поддержке Дональда Трампа в его повторной кандидатуре сразу после того, как на предвыборном мероприятии бывшего президента в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Трампа увела со сцены служба безопасности, и его лицо было в крови.

В эту субботу Маск написал в X: «Полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление».

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Несколько минут спустя Маск снова опубликовал сообщение, уточнив: «Последний раз такой сильный кандидат был у Америки при Теодоре Рузвельте».

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Владелец X (бывшего Twitter) также поделился фотографией, на которой Трамп поднимает окровавленный кулак, окруженный агентами секретной службы, сообщает Wired.

Маск теперь официально не нейтрален

В пятницу Маск сделал пожертвование в поддержку America PAC, который поддерживает Трампа, сообщает Bloomberg. Сумма пожертвования не уточнялась. America PAC обязана опубликовать список своих доноров к концу следующей недели.

Пожертвование Маска в пятницу стало его первой конкретной поддержкой в этом президентском избирательном цикле после того, как он отказался поддерживать какого-либо конкретного кандидата в нескольких интервью.

В марте Маск сказал бывшему ведущему новостей CNN Дону Лемону, что он склонен отдалиться от президента Джо Байдена, когда его спросили о предпочтительном кандидате.

Летающий пуленепробиваемый костюм для президента

После покушения Маск предложил новую технологическую идею, вдохновленную недавними событиями, отвечая одному из своих подписчиков в Twitter.

Maybe it’s time to build that flying metal suit of armor — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Также были высказаны предупреждения самому Илону Маску, что его жизнь может быть в опасности, сообщает Business Insider, ссылаясь на посты в X.

В ответ на это технологический визионер пообещал начать разрабатывать летающий защитный костюм, который можно увидеть в комиксах и научно-фантастических фильмах.

Руководителям секретной службы он предложил уйти в отставку после произошедшего, сообщает New York Times.