Что покушение на Трампа значит для Америки и ее президентских выборов?

Исследовательница дезинформации, научный сотрудник аналитического центра Century Foundation Аманда Роджерс назвала саморазвивающейся спиралью дерьма поляризованный, нездоровый, конспирологический шум в социальных сетях в ответ на выстрел в Дональда Трампа.

Такое бывало и раньше, говорит она, но не в таких масштабах. Разговоры в социальных сетях - и в серьезных СМИ - главным образом крутятся вокруг мотивов стрелявшего и того, как это повлияет на выборы. Но есть и немало желающих воспользоваться случаем и превратить реакцию на покушение в более широкий призыв к насилию. И они будут распространять ложь, чтобы добиться этого, считает она.

Трамп после покушения. Фото: Reuters

«Тот факт, что это идеальная среда для распространения дезинформации из всех точек политического спектра, меня очень беспокоит, - сказала Роджерс. - Потому что это заветная мечта акселерациониста… Но нам нужны голоса в СМИ, которые напоминали бы, что мы - в критической ситуации. Люди должны успокоиться по поводу спекуляций».

Акселерационистами в США называют политических маргиналов как правого, так и левого толка, которые хотят гражданской войны, чтобы сжечь страну дотла и построить на руинах новое государство. Примечательно, что после покушения на Трампа словосочетание «гражданская война» трендится в соцсетях.