Финская полиция: расследование дела о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед

Полиция расследует дело по статье причинение ущерба в тяжкой форме. Следствие, главным образом, выясняет передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

В конце мая информационное агентство Reuters сообщило, что эстонские власти не получили от китайской стороны ответа на запрос об оказании юридической помощи. Лохи не сообщает получила ли финская полиция запрашиваемую информацию от китайских властей.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.