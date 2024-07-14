В машине и дома у стрелявшего в Трампа нашли взрывчатку

В автомобиле у мужчины, который, по данным властей США, стрелял в экс-президента страны Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, находились взрывные устройства. Об этом сообщают газета The Wall Street Journal и телеканал CNN в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования покушения.

Автомобиль, за рулем которого был 20-летний Томас Мэтью Крукс, 13 июля был припаркован вблизи места проведения предвыборного митинга Трампа, приводит WSJ слова своих собеседников.

Между тем агентство AP сообщает со ссылкой на правоохранительные органы США, что материалы для изготовления бомб были обнаружены как в автомобиле подозреваемого в совершении покушения на Трампа, так и у него дома.

По данным WSJ, оружие, использованное для покушения на бывшего президента, - полуавтоматическая винтовка AR-15 - было законно приобретено отцом стрелка. Эту же информацию распространил телеканал ABC News.