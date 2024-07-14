Израиль: в результате удара по югу сектора Газа погиб высокопоставленный командир ХАМАС

В результате удара ВВС Израиля по югу сектора Газа в субботу, 13 июля, был ликвидирован командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламех. Об этом в совместном заявлении в воскресенье, 14 июля, сообщила Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности страны (ШАБАК).

Утверждается, что Саламех был одним из ближайших соратников Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом группировки ХАМАС - Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Его ликвидация, считает ЦАХАЛ, существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС.

🔴ELIMINATED: Rafa’a Salameh, Commander of Hamas’ Khan Yunis Brigade



Salameh was one of the masterminds behind the Oct. 7 massacre and commanded over plans for the development of tunnels in the Khan Yunis Brigade.



Additionally, he took part in combat support operations and… pic.twitter.com/ZsGxSqNEMz — Israel Defense Forces (@IDF) July 14, 2024

Удар ЦАХАЛ по югу сектора Газа

В субботу, 13 июля, Армия обороны Израиля нанесла удар по району на юге сектора Газа, где, по утверждению ЦАХАЛ, среди мирных жителей скрывались высокопоставленные боевики ХАМАС: Рафаа Саламех и Мухаммед Дейф.

Израильское издание The Times of Israel отмечало, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждал, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное террористической группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погибли как минимум 92 человека, еще не менее 300 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц - не сообщается.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, местные службы безопасности считают, что Мухаммед Дейф скорее всего был убит, поскольку в момент удара находился над землей, а не в туннеле. В то же время замглавы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя в разговоре с катарским изданием Al Jazeera заявил, что Дейф выжил при атаке. Вечером в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что его страна пока не уверена, смогла ли она ликвидировать Дейфа.