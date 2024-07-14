Названо имя погибшего на митинге Трампа в Пенсильвании

По словам Шапиро, он бросился перед своей семьей, чтобы защитить их от выстрелов.

«Я только что поговорил с женой Кори и двумя его дочерьми, - сказал губернатор Шапиро. - Кори был отцом. Кори был пожарным. Каждое воскресенье Кори ходил в церковь. Кори любил свое сообщество. А особенно Кори любил свою семью».

По словам губернатора, Комператор был ярым сторонником Трампа и был очень рад присутствовать на его митинге. «Жена Кори попросила меня рассказать всем вам, что Кори умер героем. Вчера вечером на этом митинге Кори бросился к своей семье, чтобы защитить их», - заявил он.

Смерть Кори Комператора подтвердила и его сестра Дон Комператор Шафер. «Митинг Трампа в Пенсильвании унес жизнь моего брата Кори Комператора. Ненависть к одному человеку унесла жизнь того человека, которого мы любили больше всего. Он был героем, который защищал своих дочерей. Его жена и девочки пережили немыслимое и невообразимое», - написала Комператор в фейсбуке. Она добавила, что ее брату только что исполнилось 50 лет.