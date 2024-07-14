Не попав в Трампа - пуля чиркнула тому по уху - стрелок выпустил несколько пуль по собравшимся, убив одного и тяжело ранив еще двух человек. Его застрелили сотрудники Секретной службы, охраняющие Трампа как бывшего президента и как официального кандидата в президенты.

Документов у Томаса Крукса при себе не было, и следствие идентифицировало его по ДНК.

Томас Крукс жил с родителями в тихом пригороде Питтсбурга Бетел-парк, примерно в 70 км от места покушения. В 2022 году он закончил школу, получив при этом приз в 500 долларов за результаты по математике и естественным наукам - об этом писала местная газета.

После школы Крукс работал недалеко от дома на кухне в доме престарелых.

Как выяснила американская пресса, молодой человек, покушавшийся на кандидата-республиканца Трампа, сам был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

При этом три года назад он пожертвовал деньги - правда, всего 15 долларов - организации ActBlue, которая поддерживает Демократическую партию.

Полиция еще с ночи на воскресенье оцепила район, где жил Томас Крукс: в его доме предположительно были найдены взрывные устройства. Фото: Reuters

По данным американской прессы, в момент покушения на Круксе была футболка с лого Demolition Ranch - канала в ютубе с миллионами подписчиков, в котором публикуются видео с оружием и взрывными устройствами.

Правоохранительные органы выяснили, что оружие, из которого стрелял Томас Крукс, было законным образом куплено его отцом более полугода назад. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, написало агентство Associated Press.