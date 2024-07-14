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Паромные компании обходят Ригу стороной. Туристы опасаются нападения России

rus.tvnet.lv
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Паром Stena Line. Иллюстративное фото.
Паром Stena Line. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Чтобы возобновить пассажирские перевозки, Рижский свободный порт обратился к нескольким международным паромным операторам, но ответа не последовало. В этом виноват ряд факторов, в том числе война России в Украине. Многие скандинавские туристы, которые раньше посещали страны Балтии на паромах, теперь считают, что ездить сюда небезопасно.

В Рижском свободном порту поясняют, что переговоры ведутся как с эстонским паромным оператором Tallink, который уже работал здесь, так и со шведской Viking Line.

Tallink все еще пытается залечить раны, нанесенные простоем во время пандемии Covid-19, и не торопится восстанавливать свой бизнес в Латвии. Tallink сдал в аренду часть своих судов для работы за пределами Балтийского моря.

«Их бизнес-логика такова, что лизинг если и не лучшее с финансовой точки зрения направление бизнеса, то, по крайней мере, стабилен и снижает бизнес-риски. Но в отношении запуска линии в Ригу это автоматически бизнес- и топливный риск, в любом случае они не готовы активно возобновлять линию», - говорит управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Именно война России в Украине после пандемии подорвала интерес паромного бизнеса к Латвии. Неофициально сообщалось, что шведские туристы, которые являются самыми ценными клиентами, теперь боятся ездить в Латвию именно из-за возможной российской агрессии.

До войны белорусы и украинцы также стремились путешествовать из Латвии в Швецию - но нападение России положила этому конец. Другие паромные операторы также не стесняются отправлять свои суда в Балтику.

«Это не сладкий кусочек, тогда уже была бы очередь из желающих. В этом бизнесе есть специфика, игроков не так много, в Балтийское море не пришли другие операторы. Есть больше грузовой сегмент, где работают Stenline и Finline, который меньше ориентирован на туристов», - говорит управляющий Рижским свободным портом.

Возможно, в следующем сезоне одна паромная линия из Риги сможет возобновить пассажирские перевозки, да и то только летом, отмечают в Рижском свободном порту.

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