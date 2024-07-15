Знаменитый спортсмен приговорен к трехлетнему заключению

В четверг Королевский суд Суонси признал Уайта виновным в трех преступлениях, связанных с причинением значительного вреда своей подруге, и приговорил его к трехлетнему тюремному заключению.

Международная федерация пула и снукера (WPBSA) отстранила Уайта от участия в World Snooker Tour и исключила его из мирового рейтинга, где он занял 60-е место. За свою карьеру ему также удалось подняться на 15 место.

После суда представитель полиции Южного Уэльса Эллен Грин заявила, что Уайт несколько раз наносил телесные повреждения своей жертве.

«Уайт был приговорен к тюремному заключению после того, как несколько раз напал на свою жертву, - сказала Грин. - Борьба с насилием в отношении женщин и девочек является главным приоритетом для нас в полиции Южного Уэльса. Такое поведение недопустимо».