Отданные на выборах в Европейский парламент э-голоса уничтожат

Согласно закону, Государственная служба организации выборов обязана хранить электронные голоса в течение одного месяца начиная со дня выборов и до тех пор, пока по всем касающимся выборов жалобам не будут вынесены окончательные решения. Вслед за этим должны быть публично уничтожены электронные голоса, содержащиеся в системе э-голосования личные данные и ключ открытия электронных голосов.

Приватный ключ поделен на доли и выдан членам республиканской избирательной комиссии и сотрудникам государственной службы организации выборов. Уничтожение ключа сделает э-голоса, отданные на выборах в Европейский парламент недоступными для чтения. Также будет уничтожен жесткий диск, использованный для создания ключа.

Кроме того, каждое местное самоуправление уничтожит бумажные бюллетени с голосами. Э-голоса и бумажные бюллетени с голосами уничтожат для того, чтобы и в будущем гарантировать их секретность и исключить их открытие.

Уничтожение э-голосов пройдет 15 июля в помещениях государственной службы организации выборов по Тоомпеа, 1 и начнется в 9.45.

Посмотреть на уничтожение э-голосов могут все желающие, которых просят заранее сообщить о своем приходе по адресу vaatlemine@valimised.ee.