Опрос: жители Эстонии смотрят в будущее с пессимизмом – их финансовое положение скорее ухудшится, чем улучшится

41% жителей Эстонии считают, что в ближайшие 12 месяцев их финансовое положение ухудшится, и только 14% думают, что оно может улучшиться.

Если 41% жителей Эстонии считали, что их финансовое положение в следующем году ухудшится, то в Латвии так же думали 27% респондентов, а в Литве – 16%. Среди латышей и литовцев гораздо больше тех, кто считает, что их материальное положение вообще не изменится. Так ответили 22% респондентов в Эстонии, 33% в Латвии и 39% в Литве.

В улучшение своего финансового положения верят 14% респондентов в Эстонии, 18% в Латвии и 19% в Литве.

«Причина пессимизма жителей Эстонии, вероятно, кроется в длительном экономическом спаде, резком росте инфляции и относительно высоких процентных ставках, – сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Заработная плата выросла, но не такими темпами, как цены, что также заставляет людей смотреть в будущее с опаской».

В рамках опроса также выясняли, считают ли люди, что в следующем году их зарплата может увеличиться. Хотя в улучшение своего финансового положения верят 14% жителей Эстонии, в рост зарплат верит больше людей – 23% респондентов. 8% считают, что их зарплата скорее снизится, а 34% полагают, что изменений в зарплате не будет.

«Очевидно, что здесь сказывается заметный рост стоимости жизни в Эстонии – люди верят в рост заработной платы, но в то же время не считают, что это существенно улучшит их финансовое положение», - отметила Хакиайнен. Она добавила, что надежду людям может дать тот факт, что экономика Эстонии наконец выходит из рецессии и сможет начать догонять Латвию и Литву, где уже достигнутый экономический рост выражается в более позитивном настрое людей.

«Кроме того, недавно Европейский центральный банк впервые снизил процентную ставку. Вскоре ставка Euribor начнет снижаться, что принесет облегчение многим держателям жилищных кредитов. Тот, кто хочет ускорить этот процесс, обязательно должен подумать о рефинансировании имеющегося жилищного кредита, чтобы получить от банка более выгодные условия», - сказала Хакиайнен.

В мае этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.