«Снизить температуру в нашей политике». Байден обратился к нации в связи с покушением на Трампа

В своем обращении президент, судя по всему, намекнул на то, что при отсутствии достоверных фактов в интернете стали распространяться многочисленные ложные утверждения и теории заговора.

«Мотивы стрелка нам пока неизвестны. Мы не знаем, каких он взглядов придерживался и кого поддерживал. Мы не знаем, получал ли он помощь или поддержку от кого-либо и поддерживал ли с кем-то еще контакт», - сказал Байден.

Ранее ФБР заявило, что, по предварительным сведениям, подозреваемый действовал в одиночку и правоохранительные органы пока «не установили, был ли он связан с какой-либо идеологией».

До обращения из Овального кабинета Байден поговорил с журналистами и сообщил, что охрана Трампа будет усилена. Он также обещал усилить охрану начинающегося в понедельник съезда Республиканской партии, где Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Впрочем, американская Секретная служба, которая отвечает за безопасность нынешнего и предыдущих президентов США, сообщила, что «не ждет каких-либо оперативных перемен» в своей работе на съезде республиканцев.

Байден также позвонил Трампу, чтобы выразить сочувствие в связи с покушением. По сведениям источников газеты Wall Street Journal, этот звонок был «коротким и уважительным».