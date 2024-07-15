Регистрируйтесь Жителей Эстонии приглашают на бесплатные курсы эстонского языка

Участники курсов смогут учить эстонский язык как на начальном, так и на среднем уровне, то есть на уровнях A1, A2, B1.1 или B1.2. Занятия начнутся в августе этого года и завершатся в ноябре. Обучение проводится как онлайн, так и в Таллинне, Тарту, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарве и волости Люганузе.

Желающие изучать эстонский язык могут выбрать подходящий курс по уровню владения языком, месту проведения занятий и расписанию. Зарегистрироваться на выбранный курс можно с 15 июля в среде самообслуживания Фонда интеграции.

Регистрация на курсы будет открыта до заполнения учебной группы и закроется за день до начала курса. На ваши дополнительные вопросы ответят консультанты Фонда интеграции: напишите на электронную почту info@integratsiooniinfo.ee или позвоните по бесплатному телефону 800 9999.

Учиться на кусах смогут 1408 постоянных жителей Эстонии и репатриантов. Проведение 76 соответствующих курсов организует Фонд интеграции. Языковые курсы проведут преподаватели из учебного центра Algus OÜ, Kersti Võlu koolituskeskus OÜ и Sihtasutus Tartu Rahvaülikool, выбранных посредством государственного тендера.

Предлагаемые курсы предназначены для изучающих язык постоянных жителей и репатриантов. Живущим в Эстонии меньше пяти лет иностранцам Фонд интеграции предлагает возможности изучения языка в рамках программы адаптации Settle in Estonia. Информацию обо всех возможностях изучения эстонского языка можно найти на сайте Фонда интеграции integratsioon.ee.

Подробнее Курсы пройдут в разных местах и онлайн: в Таллинне на уровнях A1, A2, B1.1 и B1.2; в Тарту на уровнях A2, B1.1 и B1.2; в Силламяэ на уровнях B1.1 и B1.2; в Йыхви на уровне B1.2; в Кохтла-Ярве на уровнях A2, B1.1 и B1.2; в волости Люганузе на уровне B1.1; в Нарве на уровнях A1, A2 и B1.1, онлайн на уровнях A1, A2, B1.1 и B1.2. ​​​