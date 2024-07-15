Тема очередного выпуска подкаста «Экономика360°» - так называемый work-life balance, о котором сегодня столько говорят. Чтобы работать с удовольствием, добиваться высоких результатов и при этом оставаться в живых, каждому из нас нужно найти баланс между работой и собственной личной и семейной жизнью.
ЭКОНОМИКА360° ⟩ От работы кони дохнут, или Как найти правильный work-life balance
Вопрос в том, как это сделать, особенно если ни о каком work-life balance вы раньше даже не задумывались, пахали и продолжаете пахать как папа Карло и убиваться на работе 24 часа в сутки.
Гость подкаста - психолог и бизнес-тренер Станислава Филипова.
Сначала определимся в терминологии. О чем вообще речь?
Work-life balance называют равновесие между работой и личной жизнью, которое позволяет человеку эффективно справляться с профессиональными обязанностями, при этом уделяя достаточно времени и внимания личным интересам, семье, отдыху и саморазвитию.
Бизнесменам и руководителям фирм важно понимать: работа не должна оказывать негативного влияния на здоровье и личную жизнь сотрудников.
Свое свободное время они вольны использовать для восстановления сил и удовлетворения личных потребностей.
В противном случае предприятие неизбежно столкнется с выгоранием работников, снижением их производительности труда, текучкой кадров и массой других серьезных проблем.
По словам психолога и бизнес-тренера Станиславы Филиповой, work-life balance - это не просто приходить на работу в 8:00 и ровно в 17:00 уходить домой: «Это когда твои мысли находятся здесь и сейчас. Если ты на совещании, ты погружен в этот процесс, если ты дома с семьей, ты занимаешься только ей, и твои мысли тогда тоже бытовые - о близких, о себе. Чтобы не было такого, что физически ты находишься в отпуске на море, но при этом у тебя в руках телефон и ты решаешь какие-то рабочие задачи. Я сама была такой».
В Скандинавии с work-life balance все прекрасно: прозвенел звонок, и даже если гвоздь остался наполовину забитым, работник оставляет молоток и отправляется домой. Что не так с жителями Эстонии?
«Давайте различать производство и офис - это абсолютно разная мотивация, цели, люди по-разному относятся к work-life balance. У них разные потребности по пирамиде Маслоу, которые им нужно закрывать. Если мы говорим о производстве, там чуть проще с этим: есть четкий график, объемы, работа все-таки заканчивается», - комментирует Филипова.
При этом, по ее словам, у офисных сотрудников складывается такое ощущение, что работа не заканчивается: «И ты вроде бы вычеркиваешь какие-то задачи, которые ты выполнил, но появляются новые. А еще этот поток непрочитанных писем… Что здесь важно? Важно четко расставлять приоритеты своих задач. Также важно и работодателю понимать нагрузку человека. Это в интересах работодателя, чтобы у его сотрудника был work-life balance. Потому что это продуктивность, эффективность человека не только на неделю до выгорания, а на протяжении длительного времени».
Психолог и бизнес-тренер отметила, что в странах Балтии не привыкли работать со стрессом. «Таким образом, получается, что сотрудник у нас на работе выкладывается, у него очень высокая нагрузка, а после работы вымещает весь свой негатив на семье», - рассказывает Филипова.
Она добавила, что есть и обратные примеры. «Я работала с компанией, в которой одна из сотрудниц периодически приходила на работу сильно недовольной. Она могла поругаться как с клиентами, так и с коллегами. На другой день с ней было все прекрасно. Мы не могли понять, что с ней происходит, пока не начали индивидуально работать. Оказалось, что у нее пьет муж. И когда он начинает пить, у нее рабочий день пропадает», - объяснила она.
По словам специалиста, такой человек возвращается домой с тем же недовольством, потому что и на работе у него не было возможности думать о работе, переключиться на нее. Вместо этого он вымещал свою злобу и получал негатив в ответ. «Возможность даже в голове и своих действиях разделять работу и дом - очень важный навык, которым, к сожалению, не все владеют», - считает Филипова.
Чтобы научиться быть здесь и сейчас, она советует использовать практику четырех вопросов. Эти вопросы нужно задавать себе, например, каждые четыре часа на протяжении нескольких недель: 1. Что я делаю сейчас? 2. Что я чувствую? 3. Приносит ли мне это удовольствие? 4. Чего я хочу на самом деле?
«Если вы видите, что совершаете действие, которое противоречит вашим чувствам, вашим желаниям, что-то надо менять», - заявила психолог и бизнес-тренер.
О чем еще говорим в подкасте:
Многие убеждены, что чем больше пашешь, чем активней прикладываешь усилия – тем лучше результат. Так ли это на самом деле?
Как обстоят дела с work-life balance в эстонских компаниях?
С чего начать балансировать свою рабочую и личную жизнь?
Почему полноценный отдых и личное время сотрудников для компании не менее важны, чем эффективное использование их рабочего времени?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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