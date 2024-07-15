ЭКОНОМИКА360° От работы кони дохнут, или Как найти правильный work-life balance

В Скандинавии с work-life balance все прекрасно: прозвенел звонок, и даже если гвоздь остался наполовину забитым, работник оставляет молоток и отправляется домой. Что не так с жителями Эстонии?

«Давайте различать производство и офис - это абсолютно разная мотивация, цели, люди по-разному относятся к work-life balance. У них разные потребности по пирамиде Маслоу, которые им нужно закрывать. Если мы говорим о производстве, там чуть проще с этим: есть четкий график, объемы, работа все-таки заканчивается», - комментирует Филипова.

При этом, по ее словам, у офисных сотрудников складывается такое ощущение, что работа не заканчивается: «И ты вроде бы вычеркиваешь какие-то задачи, которые ты выполнил, но появляются новые. А еще этот поток непрочитанных писем… Что здесь важно? Важно четко расставлять приоритеты своих задач. Также важно и работодателю понимать нагрузку человека. Это в интересах работодателя, чтобы у его сотрудника был work-life balance. Потому что это продуктивность, эффективность человека не только на неделю до выгорания, а на протяжении длительного времени».

Психолог и бизнес-тренер отметила, что в странах Балтии не привыкли работать со стрессом. «Таким образом, получается, что сотрудник у нас на работе выкладывается, у него очень высокая нагрузка, а после работы вымещает весь свой негатив на семье», - рассказывает Филипова.