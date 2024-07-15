Президент поблагодарил Каю Каллас, три с половиной года возглавлявшую правительство Эстонии.

«Это было полное кризисов время, вехи кризисов - коронавирус, экономический спад и война в Европе, когда Россия разрушила нашу прежнюю картину безопасности своей агрессией в Украине», - сказал президент Карис.

Глава государства сообщил, что начнет переговоры с представителями всех представленных в Рийгикогу политических партий.

«Партия реформ, партия бывшего премьер-министра, имеющая после выборов в Рийгикогу самую крупную фракцию в парламенте - 37 депутатов, назвала возможного кандидата на пост главы правительства. Теперь я хотел бы услышать мнение всех парламентских партий о том, кто, по их мнению, может сформировать работоспособное правительство большинства с учетом силовых линий Рийгикогу», - сказал президент Карис.

«Эстония нуждается в правительстве, которое управляет и принимает решения, которые помогут обратить экономику, обеспечить нашу безопасность и тем самым обеспечить чувство безопасности и способность эстонского народа справиться», - подчеркнул глава государства.