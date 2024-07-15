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РАЙНЕР САКС Россия хочет показать, что она поддерживает избирателей Трампа

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Приводя в пример США, гражданам РФ объясняют, что в России стабильная ситуация
  • Генсек НАТО заявил, что Польша не будет уничтожать российские ракеты над Украиной
  • Интенсивность атак на Харьков резко снизилась по сравнению с двумя предыдущими днями

Официальные представители России, а также средства массовой информации и всевозможные группы в социальных сетях пытаются наполнить медийное пространство косвенными намеками и комментариями, что покушение на Трампа якобы произошло из-за его несогласия с официальной политикой США в отношении Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Об этом не говорится совсем прямо, но к этой мысли подводят косвенными рассуждениями. Во-вторых, налицо попытка представить это покушение как продолжение политики демократов по отстранению Трампа от президентских выборов. С этой целью официальные комментарии связывают с покушением и судебные процессы, в рамках которых Дональду Трампу предъявлены обвинения.

Пресс-секретарь администрации президента России представил более обширную картину, в которой обсуждается отстранение президента Трампа от должности, а не официальная политика нынешней президентской администрации, при этом слово «покушение» почти не упоминается в целях достижения эффекта большей последовательности при изложении различных событий.

Деятельность России по влиянию всегда направлена ​​на достижение нескольких целей. В настоящее время в подсознание сторонников президента Трампа пытаются внедрить мнение, что российская армия каким-то образом воюет на их стороне. С другой стороны, россияне пытаются разжечь конфронтацию и поляризацию в обществе США, и можно предположить, что это станет основной линией влияния.

Кроме того, на примере происходящего в США гражданам России объясняют, что в России стабильная внутриполитическая ситуация. В российском медиапространстве есть как четко направленные действия, так и просто эмоциональные первоначальные реакции. Подводя итог, можно предположить, что вся машина операций российского влияния все еще запускается и более широкие нарративы пока еще только формируются.

Генсек НАТО очень четко и недвусмысленно заявил, что Польша не будет уничтожать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Никакой собственной политики или видения в этом вопросе у генерального секретаря НАТО нет, поэтому это прежде всего позиция государств-членов.

Нарушенное обещание

Председатель комитета по обороне Госдумы РФ заявил, что мобилизованные осенью 2022 года солдаты не будут демобилизованы до окончания войны. В военном плане это понятная мера, ведь оставшиеся мобилизованные теперь стали самой опытной частью российской армии. В то же время это является нарушением политического обещания, поскольку изначально им разрешили демобилизоваться после полугода службы, срок которой впоследствии был продлен. Однако таким образом можно в какой-то степени скрыть реальный размер потерь.

Сообщения об атаках украинских дронов вчера и сегодня поступили из Курска, Севастополя, Брянска и Липецка. Те атаки дронов, которые приводят к очень крупным пожарам, освещаются в средствах массовой информации. Большая же часть атак дронов остается незамеченной в медиапространстве. Россия, в свою очередь, держит населенные пункты вдоль границы Украины и вблизи линии фронта под постоянным артиллерийским обстрелом.

В последнее время возможности России использовать кассетные бомбы значительно выросли. Если в предыдущие месяцы эти бомбы распределялись в основном только на фронт для бомбардировки позиций Украины, то теперь усилились и бомбардировки населенных пунктов. На данный момент это, безусловно, самая большая проблема Украины и главная причина, по которой украинские войска время от времени вынуждены отступать со своих позиций.

Потери артиллерийских систем и боеприпасов в российской армии высоки, а активность этого рода войск снизилась по сравнению с прошлым годом. Особенно отчетливо это можно наблюдать в районе Южного фронта.

ПВО Украины сообщила об ударе баллистическими ракетами по Одессе, однако информации о результатах атаки нет.

Положение на поле боя

Число атак российской армии на фронтах вчера уменьшилось, вероятно, из-за ротации частей, понесших потери на нескольких направлениях.

Интенсивность наступления в направлении Харькова резко снизилась по сравнению с предыдущими двумя днями, а отдельные атаки остались безрезультатными.

В направлении Сватово и Северодонецка вчера было меньше обстрелов в районе Купянска. В направлении Лимана активность была выше, но успеха не было. Активнее шли атаки в районе Северска, но ситуация там не изменилась.

В районе Бахмута предпринимаются обычные попытки наступления на город Часов Яр, находящийся южнее Бахмута. Линия фронта не сдвинулась. Активное наступление продолжается в направлении Торецка, где украинские подразделения с трудом удерживают позиции в районе населенного пункта Нью-Йорк.

Самое серьезное наступление продолжается в направлении Покровска, где атаки продолжаются круглосуточно. Российская армия вчера не смогла там продвинуться. Южнее основные бои происходят в поселке Красногоровка и вокруг него. Интенсивность боев здесь колеблется, а ситуация остается прежней.

Темп наступления российских частей на Южном фронте снизился. Вывод украинских войск из села Урожайное официально не подтвержден, но выглядит вполне правдоподобным. На восточном берегу Днепра российские подразделения менее активны, а некоторые плановые атаки на украинские позиции не принесли успеха.

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