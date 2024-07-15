РАЙНЕР САКС Россия хочет показать, что она поддерживает избирателей Трампа

ПВО Украины сообщила об ударе баллистическими ракетами по Одессе, однако информации о результатах атаки нет.
Положение на поле боя
Число атак российской армии на фронтах вчера уменьшилось, вероятно, из-за ротации частей, понесших потери на нескольких направлениях.
Интенсивность наступления в направлении Харькова резко снизилась по сравнению с предыдущими двумя днями, а отдельные атаки остались безрезультатными.
В направлении Сватово и Северодонецка вчера было меньше обстрелов в районе Купянска. В направлении Лимана активность была выше, но успеха не было. Активнее шли атаки в районе Северска, но ситуация там не изменилась.
В районе Бахмута предпринимаются обычные попытки наступления на город Часов Яр, находящийся южнее Бахмута. Линия фронта не сдвинулась. Активное наступление продолжается в направлении Торецка, где украинские подразделения с трудом удерживают позиции в районе населенного пункта Нью-Йорк.
Самое серьезное наступление продолжается в направлении Покровска, где атаки продолжаются круглосуточно. Российская армия вчера не смогла там продвинуться. Южнее основные бои происходят в поселке Красногоровка и вокруг него. Интенсивность боев здесь колеблется, а ситуация остается прежней.
Темп наступления российских частей на Южном фронте снизился. Вывод украинских войск из села Урожайное официально не подтвержден, но выглядит вполне правдоподобным. На восточном берегу Днепра российские подразделения менее активны, а некоторые плановые атаки на украинские позиции не принесли успеха.