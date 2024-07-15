РАЙНЕР САКС Россия хочет показать, что она поддерживает избирателей Трампа

Перевод: Павел Соболев

Об этом не говорится совсем прямо, но к этой мысли подводят косвенными рассуждениями. Во-вторых, налицо попытка представить это покушение как продолжение политики демократов по отстранению Трампа от президентских выборов. С этой целью официальные комментарии связывают с покушением и судебные процессы, в рамках которых Дональду Трампу предъявлены обвинения.

Пресс-секретарь администрации президента России представил более обширную картину, в которой обсуждается отстранение президента Трампа от должности, а не официальная политика нынешней президентской администрации, при этом слово «покушение» почти не упоминается в целях достижения эффекта большей последовательности при изложении различных событий.

Деятельность России по влиянию всегда направлена ​​на достижение нескольких целей. В настоящее время в подсознание сторонников президента Трампа пытаются внедрить мнение, что российская армия каким-то образом воюет на их стороне. С другой стороны, россияне пытаются разжечь конфронтацию и поляризацию в обществе США, и можно предположить, что это станет основной линией влияния.

Кроме того, на примере происходящего в США гражданам России объясняют, что в России стабильная внутриполитическая ситуация. В российском медиапространстве есть как четко направленные действия, так и просто эмоциональные первоначальные реакции. Подводя итог, можно предположить, что вся машина операций российского влияния все еще запускается и более широкие нарративы пока еще только формируются.