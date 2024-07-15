Люксовая машина без днища и утонувший электромобиль: случаи мошенничества с подержанными транспортными средствами

Споры между продавцом и покупателем обычно начинаются, когда у купленного подержанного автомобиля обнаруживается дефект, устранение которого требует крупных затрат. Часто источником проблемы являются двигатель или коробка передач, также распространены неисправности амортизаторов и турбины. Кроме того, регулярно скрывают участие машины в авариях или происшествиях, либо на одометре показывают пробег меньше реального. И это несмотря на то, что продавец не имеет права скрывать от покупателя дефекты автомобиля или аварии с его участием.