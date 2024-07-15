За принятие закона в неизменном виде никто не проголосовал, а против выступили 93 депутата. Теперь в закон нужно будет внести поправки, что можно сделать до 19 июля.

Президент Эстонии Алар Карис 25 июня не провозгласил Закон об автоналоге, так как счел, что он не соответствует Конституции, поскольку нарушает принцип равного обращения с людьми с ограниченными возможностями.

«Согласно закону, принадлежащее физическому лицу транспортное средство, которое специально переоборудовано или приспособлено для транспортировки инвалидов или для использования людьми с ограниченными возможностями, не облагается транспортным налогом. Также не взимается плата за регистрацию такого транспортного средства. В то же время, все это не распространяется на человека, имеющего такое нарушение опорно-двигательного аппарата, но которому не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», - объяснил глава государства.

«Таким образом, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных от этого людей только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в схожей ситуации, относились одинаково», - подчеркнул Алар Карис.

Также на этом заседании принес присягу Владимир Архипов (Центристская партия), который пришел в Рийгикогу вместо Юри Ратаса.

Фото: Madis Veltman

Также в понедельник Рийгикогу избрал вице-спикеров. Ими стали Тоомас Кивимяги и Арво Аллер.

Выдвинутый Партией реформ Кивимяги получил 58 голосов и остается первым вице-спикером Рийгикогу, а выдвинутый Эстонской консервативной народной партией (EKRE) Арво Аллер получил 20 голосов и занял пост второго вице-спикер.