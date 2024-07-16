Украинский стендап-комик: в Нарве организаторы шоу предоставили мне охрану, но публика в итоге пришла антипутинская

- В одном из ваших роликов на ютубе вы сказали, что завидуете молодым эстонцам, которые здесь выросли. Почему?

- Да, такие вещи сейчас вспоминать легко, потому что это было давно, или время просто лечит, когда ты забываешь о проблемах. Но я действительно завидую местным подросткам в Эстонии, потому что они живут в безопасности, они не думают о том, где взять покушать, достать одежду.

Намного круче быть подростком в Таллинне, чем в ЛНР. По крайней мере, тебя не мобилизуют в армию ЛНР, это тоже большой плюс.

- Как так получилось, что местное население в Луганской области так легко перешло на сторону России?

- Мне сложно ответить, но главное - это телевизор, наверное, который им рассказывал фальшивые факты, которые не соответствуют действительности. На этой информации они строили какие-то свои суждения, из которых были определенные действия. В 2014 году и для меня, и для моего отца было абсолютно очевидно, что власть Путина закончится чем-то вроде войны.

Когда нас оккупировала Россия, мы понимали, что это путь в никуда. Даже банально в экономическом смысле мы понимали, что завтра мы сможем купить меньше еды, послезавтра еще меньше, и так далее. Это было очевидно, потому что диктаторские режимы - они все одинаковые. Эту свою имперскость они готовы обменять даже на благополучие.