ФОТОНОВОСТЬ В цветочном ящике в центре Тарту вылупился утенок

На прошлой неделе Марко Мяги, орнитолог из Тартуского университета, объяснил, что утята обычно вылупляются в конце мая, поэтому у утки, обосновавшейся у торгового центра Kvartal, в этом году потомства может и не быть. Также не было видно яиц под сидящей на гнезде уткой. Однако, к счастью, хотя бы одно яйцо за месяц согрелось под уткой-мамой до нужной кондиции, и сегодня утром уток в цветочном ящике перед Kvartal было уже две.