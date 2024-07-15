Утка-кряква уже месяц сидит в цветочном ящике у входа в торговый центр Kvartal на тартуской улице Туру. Хотя обычно утята вылупляются на несколько месяцев раньше, сегодня утром, помимо сидящей утки, из цветочного ящика в сторону прохожих выглянул только что вылупившийся крохотный утенок.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В цветочном ящике в центре Тарту вылупился утенок
Перевод: Павел Соболев
На прошлой неделе Марко Мяги, орнитолог из Тартуского университета, объяснил, что утята обычно вылупляются в конце мая, поэтому у утки, обосновавшейся у торгового центра Kvartal, в этом году потомства может и не быть. Также не было видно яиц под сидящей на гнезде уткой. Однако, к счастью, хотя бы одно яйцо за месяц согрелось под уткой-мамой до нужной кондиции, и сегодня утром уток в цветочном ящике перед Kvartal было уже две.
После вылупления мать уводит детенышей к воде и больше не возвращается в гнездо. Утята с рождения умеют самостоятельно ходить и плавать, но некоторое время все же остаются под опекой матери.
Знаменитая утка и раньше устраивала гнездо в цветочном ящике в Тарту. Впервые это произошло в апреле 2018 года в цветочном ящике у отеля Pallas. В тот раз это тоже было сделано не зря, и тогда в конце мая у утки появились утята.