На выходных спасателям пришлось в волости Мярьямаа проводить операцию по вызволению из ловушки взрослого и трех детей.
Мужчина и трое детей оказались в ловушке на большой высоте
В субботу, 13 июля, в 18:40 в Центр тревоги позвонил человек и сообщил, что в деревне Наистевалла мужчина и трое детей застряли в корзинном подъемнике.
Подъемник из-за технической неисправности застрял на высоте восьми метров и больше не мог спуститься. Спасатели помогли находившимся в подъемнике людям спуститься по лестнице, используя в качестве меры безопасности веревочное спасательное снаряжение.
Спасательная операция была успешно завершена в 19:26.