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Мужчина и трое детей оказались в ловушке на большой высоте

rus.postimees.ee
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Спасатели осматривают место происшествия. Иллюстративное фото.
Спасатели осматривают место происшествия. Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

На выходных спасателям пришлось в волости Мярьямаа проводить операцию по вызволению из ловушки взрослого и трех детей.

В субботу, 13 июля, в 18:40 в Центр тревоги позвонил человек и сообщил, что в деревне Наистевалла мужчина и трое детей застряли в корзинном подъемнике.

Подъемник из-за технической неисправности застрял на высоте восьми метров и больше не мог спуститься. Спасатели помогли находившимся в подъемнике людям спуститься по лестнице, используя в качестве меры безопасности веревочное спасательное снаряжение.

Спасательная операция была успешно завершена в 19:26.

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