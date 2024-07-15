Инцидент в штате Пенсильвания войдет в историю как самый быстрый и дешевый способ разрешения сомнений в исходе президентских выборов в США. Политика – сложная сфера, неспособная упростить себя изнутри. Эту миссию берет на себя внешняя сила, которую в данном случае звали Мэттью Крукс. Его пуля задела ухо Дональда Трампа, не оставив шансов остальным претендентам и вновь обнажив тревожные симптомы нынешней американской политики.
Время коммента ⟩ Жертвоприношение уха: Трамп – легенда, Байден – всё
Покушение на Дональда Трампа, произошедшее 13 июля в 18 часов 11 минут по часовому поясу восточного побережья США, мгновенно поставило 78-летнего экс-президента и участника новой предвыборной гонки в один ряд с такими фигурами, как Рональд Рейган и Билл Клинтон. Конечно, имена Авраама Линкольна и Джона Кеннеди звучат в американской истории еще громче, но эти президенты были, к сожалению, убиты, тогда как фартовый Трамп оказался в компании выживших после покушения национальных лидеров почти комичной ценой. Америка дошла именно до таких масштабов национальной трагедии. И делала она это достаточно методично.
История давняя. В далеком 1813 году умер вождь индейского племени шауи, известный под именем Текумсе. Это имя использовалось также как название конфедерации индейцев, пытавшихся сдержать натиск белых на Среднем Западе. Союз Текумсе выступал против демпинговой скупки земель и стравливания вождей друг с другом – политики губернатора тогдашней Территории Индиана Уильяма Гаррисона. В 1811 году он разбил индейцев в ходе крупнейшего сражения при Типпекану, что принесло ему известность и много позже, в 1840 году, помогло стать президентом.
Гаррисон пробыл в должности месяц и скончался 4 апреля 1841 года. Его смерть не связывали с его ролью в индейских войнах. Однако после того как были убиты Авраам Линкольн, избранный в 1860 году, и Джеймс Гарфилд, избранный в 1880-м, в обществе начала распространяться легенда о проклятии, которое наложил на американских президентов поверженный вождь Текумсе. По легенде, популярной и в наши дни, президенты США, избранные или переизбранные в годы, кратные 20 (делящиеся на 20 без остатка), будут умирать до окончания срока пребывания в Белом доме.
«Проклятие Текумсе» продержалось более ста лет. Последней каденцией, четко подтверждавшей его эффективность, стало убийство в 1963 году Джона Кеннеди, избранного в 1960-м. Легкий сбой произошел с Франклином Делано Рузвельтом, который первый раз избирался в 1932, но смерть настигла его на четвертом (!) сроке президентства в 1945-м. Поскольку 1940 год входит в череду его сроков, то примитивная арифметическая магия легко подверстывается и сюда.
Избранный в 1980 году Рональд Рейган, скорее всего, не выжил бы после покушения 30 марта 1981 года, если бы из его легкого не удалось оперативно извлечь осколки разнесенного выстрелом ребра. Одному из оперировавших его врачей Рейган сказал: «Надеюсь, вы республиканец». На что доктор отреагировал с присущей образованным американцам риторической точностью: «Сегодня мы все республиканцы, господин президент».
Избранный в 2000 году Джордж Буш-младший мог погибнуть от взрыва гранаты во время выступления в Тбилиси 10 мая 2005 года. Однако советская граната РГД-5 не взорвалась, так как была завернута в носовой платок. Небольшого куска материи хватило, чтобы блокировать смертоносное оружие, которое в несметных объемах производит Российская Федерация. А Джордж Буш и президент Грузии Михаил Саакашвили узнали о случившемся уже после встречи, которая прошла в теплой и дружеской обстановке.
Как сработало проклятие Текумсе на следующем его объекте по имени Джозеф Робинетт Байден-младший, хорошо известно. Избранный в 2020 году в возрасте 78 лет и ставший старейшим президентом в истории США, действующий лидер американской нации не нуждается в помощи вооруженных фанатиков и борцов за правду. Он застывает с открытым ртом и остекленевшими глазами, как это делал предпоследний советский генсек Константин Черненко. О нем ходили слухи, что за его спиной дежурят два сотрудника службы безопасности – один для удержания фигуры патриарха в вертикальном положении, другой – чтобы подставить утку в случае непроизвольного выхода шлаков.
Вне зависимости от того, что наколдовал некогда могущественный индеец, сам институт американского президентства оказался в глубочайшем кризисе, а рост медицины и успехи геронтологии привели к тому, что человек 81 года не снимает свою кандидатуру на очередных выборах. Да, у эпохи Байдена есть достижения от закона об инвестициях в рабочие места до усиления «зеленого» сектора, но его собственная президентская харизма измеряется отрицательными величинами. Дело не в эйджизме, а в соблюдении пределов здравого смысла. А они в случае Байдена явно нарушены.
И вот 78-летний, то есть не очень отстающий от Байдена претендент, известный своими уголовными делами, беспредельным хамством и целым букетом свойств, от которых стынет кровь в жилах прогрессивного человечества, хватается за ухо во время вечернего выступления в «колеблющемся» штате, садится в машину среди стаи охранников и простирает к солнцу победный кулак. Этого достаточно, чтобы устранить с политической арены действующего президента и доказать, что мир американской политики – это мир образов, мифов и легенд. Ведь сроки избрания Трампа не делятся на 20, а сам он демонстрирует неуязвимость.
В самом деле, сначала выяснилось, что его нельзя упечь в тюрьму за подвиги, которых бы хватило на полжизни среднестатистического американца. Теперь все воочию наблюдают иконическую сцену, которую вольно или невольно поставил покойный Мэттью Крукс – запутавшийся республиканец, когда-то по недосмотру переведший 15 долларов демократам, молодой человек, едва вышедший из возраста тинэйджера, использовавший для покушения винтовку своего отца. Это торжество демократии в ее медийном измерении. История здесь состоит из общих мест и описывается словами из арсенала таблоидов.
Что дальше? Будут ли в ходе президентской гонки задействованы карты таро, хиромантия и наведение порчи? Было бы логично, хотя сейчас важнее, что Байден может лишь призывать к единству нации и усилению мер безопасности, тогда как у Трампа образовался неизмеримый капитал. Иначе бы его противники не строили конспирологические версии покушения и не обесценивали бы его мемами на основе автопортрета ван Гога с перевязанным ухом.
Такой подход по-человечески понятен: трудно принять этот выбор фортуны в пользу безграмотного популиста, чье воцарение в Белом доме обещает вполне кошмарные последствия. Остается уповать на то, что президент-республиканец еще не означает, что его однопартийцы контролируют конгресс, который сейчас впервые после 2011 года отличает демократическое большинство.