«Проклятие Текумсе» продержалось более ста лет. Последней каденцией, четко подтверждавшей его эффективность, стало убийство в 1963 году Джона Кеннеди, избранного в 1960-м. Легкий сбой произошел с Франклином Делано Рузвельтом, который первый раз избирался в 1932, но смерть настигла его на четвертом (!) сроке президентства в 1945-м. Поскольку 1940 год входит в череду его сроков, то примитивная арифметическая магия легко подверстывается и сюда.

Избранный в 1980 году Рональд Рейган, скорее всего, не выжил бы после покушения 30 марта 1981 года, если бы из его легкого не удалось оперативно извлечь осколки разнесенного выстрелом ребра. Одному из оперировавших его врачей Рейган сказал: «Надеюсь, вы республиканец». На что доктор отреагировал с присущей образованным американцам риторической точностью: «Сегодня мы все республиканцы, господин президент».

Избранный в 2000 году Джордж Буш-младший мог погибнуть от взрыва гранаты во время выступления в Тбилиси 10 мая 2005 года. Однако советская граната РГД-5 не взорвалась, так как была завернута в носовой платок. Небольшого куска материи хватило, чтобы блокировать смертоносное оружие, которое в несметных объемах производит Российская Федерация. А Джордж Буш и президент Грузии Михаил Саакашвили узнали о случившемся уже после встречи, которая прошла в теплой и дружеской обстановке.

Джордж Буш и Михаил Саакашвили в Тбилиси, 2005. Фото: Reuters Photographer/REUTERS