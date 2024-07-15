В воскресенье, 14 июля, в 4.55 спасателям поступил вызов из деревни Онтика в волости Тойла в ландшафтный заповедник Онтика, где с водопада Валасте упал человек.
Человек упал с водопада Валасте
Очевидец случившегося позвал на помощь и показал спасателям нужное место. В 5:19 спасатели вместе с работниками скорой помощи добрались до пострадавшего. Состояние его было стабильным, серьезных видимых травм не было, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.
Спасатели вместе с медиками скорой помощи наложили упавшему шину и на вакуумном матрасе подняли его наверх по тропе и лестнице.
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу.