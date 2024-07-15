Человек упал с водопада Валасте

Очевидец случившегося позвал на помощь и показал спасателям нужное место. В 5:19 спасатели вместе с работниками скорой помощи добрались до пострадавшего. Состояние его было стабильным, серьезных видимых травм не было, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.