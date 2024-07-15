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Человек упал с водопада Валасте

rus.postimees.ee
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Фото: Sander Ilvest

В воскресенье, 14 июля, в 4.55 спасателям поступил вызов из деревни Онтика в волости Тойла в ландшафтный заповедник Онтика, где с водопада Валасте упал человек.

Очевидец случившегося позвал на помощь и показал спасателям нужное место. В 5:19 спасатели вместе с работниками скорой помощи добрались до пострадавшего. Состояние его было стабильным, серьезных видимых травм не было, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра. 

Спасатели вместе с медиками скорой помощи наложили упавшему шину и на вакуумном матрасе подняли его наверх по тропе и лестнице.

Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу.

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