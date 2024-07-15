В понедельник в первой половине дня Кристен Михал (Партия реформ), вероятный премьер-министр нового правительства, отправился на встречу с президентом Аларом Карисом.
Фото ⟩ Будущий премьер-министр Кристен Михал прибыл к президенту
Сегодня глава государства примет руководителей всех представленных в Рийгикогу партий, чтобы обсудить политическую ситуацию.
Рано утром Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая подала прошение об отставке в связи с ее назначением на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.