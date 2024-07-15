Фото Будущий премьер-министр Кристен Михал прибыл к президенту

Сегодня глава государства примет руководителей всех представленных в Рийгикогу партий, чтобы обсудить политическую ситуацию.

Рано утром Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая подала прошение об отставке в связи с ее назначением на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.