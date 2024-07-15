Перевод: София Солдатенко

Через дипломатические ноты Эстония потребовала от России объяснений по поводу снятия 25 буев в ночь на 23 мая. В своем ответе Россия заявила, что Эстония разместила рассматриваемые буи в российских водах, но Эстония с этим утверждением не согласна. Россия не предоставила никаких материалов, на основании чего она решила, что буи якобы находились на территории РФ.

В своей ноте Эстония заявляет, что страны, похоже, по-разному понимают местоположение фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку в течение десятилетий условия в проточных водоемах могут меняться из-за природных условий, Эстония предложила провести совместные измерения. Последний раз дно реки Нарва измерялось почти 20 лет назад.

Эстония, конечно, не согласна с таким способом разрешения разногласий, когда вместо мирного диалога под покровом ночи убирают буи. В дипломатических посланиях Эстония призвала Россию обдуманно разрешить возможные разногласия по поводу точного местоположения буев. Совместное измерение фарватера предоставило бы возможность разрешить разногласия.